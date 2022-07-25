Опубликована программа фестиваля «Небо России» в Рязани

Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России» пройдет в Рязани с 16 по 22 августа. Формат юбилейного XX фестиваля будет традиционным, как и до пандемии коронавируса. Ожидается, что поучаствовать в полетах приедет 25 команд из разных городов нашей страны. В рамках фестиваля состоится одно из рейтинговых всероссийских соревнований – 16-й Кубок России по воздухоплавательному спорту.

17 августа в 18.30 на территории Монастырского сада Рязанского Кремля состоится торжественное открытие Фестиваля и вечерний полет. Впервые после двухлетнего перерыва в нем примут участие воздухоплаватели из Рязани, Москвы, Великий Лук, других городов России, представители общественных организаций, жители и гости Рязани.

Основным культурным зрелищным мероприятием будет «Вечернее свечение тепловых аэростатов». В рамках Фестиваля его планируют провести 20 августа в 20 часов. О месте проведения организаторы сообщат дополнительно.

В рамках 16-й Кубка России по воздухоплавательному спорту спортивные и свободные полеты планируются к проведению утром и вечером 17-22 августа при благоприятных метеоусловиях. По их результатам будет определен обладатель Кубка России по воздухоплавательному спорту. Наблюдать за полетами смогут все желающие. Точные координаты будут указываться к группе Небо России ВКонтакте, где уже сейчас размещается актуальная информация.