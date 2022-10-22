Суббота, 22 октября, 2022
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Опубликована петиция о присвоении рязанскому десантнику звания Героя России посмертно

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На сайте change.org появилась петиция, автор которой просит присвоить звание Героя России посмертно Павлу Викторовичу Кривову.

Подполковник, командир батальона 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка погиб во время спецоперации на Украине.

Смертельное ранение десантник получил под Балаклеей. По данным источника, Кривов дважды возвращался на места боевых действий после ранений. У военного остались четверо детей.

Десантник получил после смерти Орден мужества, награду ему должны были вручить при жизни.

На 11.45 22 октября петицию подписали 1299 человек.

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