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Изображение от kstudio на Freepik
Изображение от kstudio на Freepik
Новости России

Опубликована переписка мигрантов с планами создать свою республику в России

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Телеканал «Царьград» опубликовал скриншот диалога мигрантов с планами создать свою республику в России.

Один из участников беседы отметил, что в Сургуте и Нижневартовске в ХМАО «много наших». Вероятно, речь идет о приезжих из Средней Азии. По его мнению, этот российский регион скоро можно будет «переименовать в джамаат».

«Скоро свою республику в составе России сделаем», — ответил с иронией его собеседник.

По данным полпреда президента в СВО Анатолия Серышева, каждый год в Сибирь приезжают около 650 тысяч мигрантов. За три года более 220 тысяч иностранцев легализовались.

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