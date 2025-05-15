Опубликована переписка мигрантов с планами создать свою республику в России

Телеканал «Царьград» опубликовал скриншот диалога мигрантов с планами создать свою республику в России.
Один из участников беседы отметил, что в Сургуте и Нижневартовске в ХМАО «много наших». Вероятно, речь идет о приезжих из Средней Азии. По его мнению, этот российский регион скоро можно будет «переименовать в джамаат».
По данным полпреда президента в СВО Анатолия Серышева, каждый год в Сибирь приезжают около 650 тысяч мигрантов. За три года более 220 тысяч иностранцев легализовались.
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