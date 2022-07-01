Опубликована инструкция по оформлению Fan ID на сезон РПЛ 22/23

В российском футболе вводится система Fan ID — чтобы посещать стадионы болельщикам придется оформить специальные цифровые паспорта. В июле новые правила начнут действовать на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. В начале следующего года — после зимнего перерыва в чемпионате — система заработает на всех стадионах Российской премьер-лиги.

Оформить Fan ID можно будет c 4 июля через портал «Госуслуг». Процедура состоит из нескольких шагов.

Шаг 1. На специальной странице портала «Госуслуг» необходимо будет внести свои паспортные и контактные данные и загрузить фотографию. Система проверит, не запрещено ли заявителю посещение стадионов, например, за нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях.

Шаг 2. Чтобы подтвердить свою личность, болельщику придется посетить МФЦ: его сотрудники проверят подлинность паспортных данных, сличат фотографию, загруженную в систему, с реальностью. Сделать это можно только в МФЦ регионов, где базируются клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Это Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Московская, Самарская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Воронежская области.

Шаг 3. Паспорт болельщика сформируется в виде QR-кода и будет доступен в личном кабинете на портале «Госуслуг». Его придется предъявлять для считывания при покупке билета или абонемента, а потом и во время прохода на стадион.

Оформить Fan ID могут лица, старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет надо оформить их родителям.

В случае отказа в оформлении Fan ID, можно будет оспорить это решение в суде. Если суд признает правомочность отказа, повторную заявку можно будет подать через полгода.

Система Fan ID коснется не только болельщиков, но и всех участников каждого матча. Электронную карту должны получить все, кто будет на стадионе в день игры: организаторы, представители команд и СМИ.

Действие Fan ID, согласно постановлению правительства России, распространяется только на матчи Российской премьер-лиги и Кубка России.

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