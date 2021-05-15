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Суббота, 15 мая, 2021
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Опубликована аудиозапись из школы №175 в Казани в момент стрельбы

Елена Лобанова
Фото telegram-канала "Подъем"
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СМИ опубликовали аудиозапись, которую сделали ученики одного из классов в момент стрельбы в казанской школе №175.

На записи слышны разговоры учеников и взрыв. Диктофонная запись также зафиксировала и слова директора школы, когда она раздавала указания по громкой связи.

Напомним, 11 мая в казанскую школу №175 проник 19-летний парень. Он закончил четыре года назад это учреждение, а в первый учебный день после праздников решил совершить расправу.

В своем блоге юный преступник называл себя богом и сообщал о намерении расправиться с «биомусором». Ильназ Галявиев зашел в оружием в здание родной школы и открыл там огонь. В результате погибли 9 человек: семеро учеников и двое учителей.

На суде обвиняемый предпочел не отвечать на вопросы журналистов.

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