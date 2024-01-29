Понедельник, 29 января, 2024
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Опубликован тендер на проект строительства детской поликлиники №7 в Рязани

7info
Изображение от snowing на Freepik
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На сайте Госзакупок опубликован тендер по выбору подрядчика, которому предстоит разработать проект строительства нового здания филиала детской поликлиники № 7 в Рязани.

Победителю конкурса предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию.

Начальная (максимальная) цена контракта — 18 млн. 432 тыс. 195 рублей.

Планируется построить поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в сутки. В здании хотят разместить травмпункт и отделение реабилитации с бассейном.

Поликлиника № 7 находится в микрорайоне Дашково-Песочня.

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