Опубликован тендер на проект строительства детской поликлиники №7 в Рязани

На сайте Госзакупок опубликован тендер по выбору подрядчика, которому предстоит разработать проект строительства нового здания филиала детской поликлиники № 7 в Рязани.

Победителю конкурса предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию.

Начальная (максимальная) цена контракта — 18 млн. 432 тыс. 195 рублей.

Планируется построить поликлинику, рассчитанную на 400 посещений в сутки. В здании хотят разместить травмпункт и отделение реабилитации с бассейном.

Поликлиника № 7 находится в микрорайоне Дашково-Песочня.