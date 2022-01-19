Опубликован список вакансий Рязани с зарплатой в 100 тысяч рублей

SuperJob проанализировал 75 000 вакансий в городах с численностью населения до миллиона человек и отобрал самые «дорогие» предложения месяца.

В их числе оказалась и Рязань.

В Рязани предлагают от 100 тысяч рублей директору ресторанной службы, не менее 89 тысяч может получать управляющий дополнительным офисом, а программист микроконтроллеров зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц.