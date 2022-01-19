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Среда, 19 января, 2022
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Опубликован список вакансий Рязани с зарплатой в 100 тысяч рублей

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

SuperJob проанализировал 75 000 вакансий в городах с численностью населения до миллиона человек и отобрал самые «дорогие» предложения месяца.

В их числе оказалась и Рязань.

В Рязани предлагают от 100 тысяч рублей директору ресторанной службы, не менее 89 тысяч может получать управляющий дополнительным офисом, а программист микроконтроллеров зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц. 

1Директор ресторанной службы от 100 000 руб.
2Управляющий дополнительным офисом
от 89 000 руб.
3Программист микроконтроллеров от 80 000 руб.
4Менеджер по продажам от 75 000 руб.
5Руководитель проектов от 70 000 руб.

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