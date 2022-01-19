Опубликован список вакансий Рязани с зарплатой в 100 тысяч рублей

SuperJob проанализировал 75 000 вакансий в городах с численностью населения до миллиона человек и отобрал самые «дорогие» предложения месяца.
В их числе оказалась и Рязань.
В Рязани предлагают от 100 тысяч рублей директору ресторанной службы, не менее 89 тысяч может получать управляющий дополнительным офисом, а программист микроконтроллеров зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц.
|1
|Директор ресторанной службы
|от 100 000 руб.
|2
|Управляющий дополнительным офисом
|от 89 000 руб.
|3
|Программист микроконтроллеров
|от 80 000 руб.
|4
|Менеджер по продажам
|от 75 000 руб.
|5
|Руководитель проектов
|от 70 000 руб.