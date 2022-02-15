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Вторник, 15 февраля, 2022

Опубликован список вакансий Рязани с зарплатой от 100 тысяч

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Опубликован список вакансий Рязани с зарплатой от 100 тысяч

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 80 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения февраля в Рязани.

Высокий спрос на работников сохраняется в IT-сфере.  Во многом из-за такой тенденции на рынке труда сейчас в Рязани в феврале больше всего готовы платить программисту «1С». Ищут сотрудника с опытом программирования и опытом групповой разработки. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей и гибкий график работы.

На втором месте – вакансия начальника производственного цеха с зарплатой от 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы на руководящих должностях от пяти лет. Работодатель обещает бесплатные комплексные обеды и полдники.

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Программисту «1С» также готовы платить от 100 тыс. рублей. Будущему сотруднику предстоит программирование на встроенном языке, доработка и обновление конфигураций и написание инструкций для пользователей.

Также зарплату от 100 тыс. рублей предлагают региональному менеджеру розничной сети. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от одного года и знать основные технические характеристики и требования к помещениям. Компания предлагает компенсацию топливной карты и мобильной связи и ежемесячные и ежеквартальные бонусы.

В рейтинг также вошла вакансия менеджера по закупкам с зарплатой от 90 тыс. рублей.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
Программист «1С»от 150 000 руб.
Начальник производственного цехаот 100 000 руб.
Программист «1С»от 100 000 руб.
Региональный менеджер по развитию розничной сетиот 100 000 руб.
Менеджер по закупкамот 90 000 руб.

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