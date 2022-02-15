Опубликован список вакансий Рязани с зарплатой от 100 тысяч

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 80 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения февраля в Рязани.

Высокий спрос на работников сохраняется в IT-сфере. Во многом из-за такой тенденции на рынке труда сейчас в Рязани в феврале больше всего готовы платить программисту «1С». Ищут сотрудника с опытом программирования и опытом групповой разработки. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей и гибкий график работы.

На втором месте – вакансия начальника производственного цеха с зарплатой от 100 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы на руководящих должностях от пяти лет. Работодатель обещает бесплатные комплексные обеды и полдники.

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Программисту «1С» также готовы платить от 100 тыс. рублей. Будущему сотруднику предстоит программирование на встроенном языке, доработка и обновление конфигураций и написание инструкций для пользователей.

Также зарплату от 100 тыс. рублей предлагают региональному менеджеру розничной сети. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от одного года и знать основные технические характеристики и требования к помещениям. Компания предлагает компенсацию топливной карты и мобильной связи и ежемесячные и ежеквартальные бонусы.

В рейтинг также вошла вакансия менеджера по закупкам с зарплатой от 90 тыс. рублей.