Опубликован список парков, которые обработают от клещей в Рязани за 400 тысяч

Городские парки и скверы обработают от клещей. Об этом на еженедельном заседании Правительства сообщил первый заместитель главы администрации Дмитрий Лощинин, отвечая на вопрос Губернатора Рязанской области Павла Малкова.

«Обработка парков от клещей проводится весной. Сейчас устанавливается сухая и теплая погода. К обработке планируем приступить в конце апреля», – рассказал Дмитрий Лощинин.

МБУ «Управление по делам территорий» заключен контракт на сумму 390 тысяч рублей. Запланировано механизированное опрыскивание на площади 10 га и ручная обработка 92 га на зеленых зонах:

Центральный парк культуры и отдыха;

парк им. Гагарина;

парк Морской славы;

парк Советско-Польского братства по оружию;

Комсомольский парк;

лесопарк;

дендропарк;

парк им. Белякова;

Новопавловская роща;

сквер им. Александрова;

Березовая роща;

сквер между ул. Сов. Армии и ул. Тимуровцев.

Опыт показывает, что обработка в самом начале клещевого сезона наиболее эффективна. Если участок обрабатывается в конце апреля или начале мая, то клещей в текущем году уже больше не встречают. При необходимости будет проведена повторная обработка.