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Опубликован «рязанский» выпуск «Битвы экстрасенсов», в котором Райдос увидела смерть Шепса

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В интернете появился новый выпуск программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших» снимавшийся в Рязанской области. Передача вышла в эфир телеканала ТНТ вечером 7 октября.

Программа началась с обряда в лесу, который провела шаманка Марьяна Романова. Олега Шепса привязали к дереву, через некоторое время медиум потерял сознание.

Шепс подробно рассказал о своих видениях, заброшенном доме и странной фигуре за столом с мёртвым взглядом и ножом в спине.

После рассказа Виктория Райдерс заявила, что видела смерть Шепса. Романова в свою очередь, сообщила, что Олег молодым не умрёт.

Программа снималась в селе Гремячка Скопинского района Рязанской области. Авторы назвали населённый пункт полузаброшенным, выпирающим. 

Местные жители рассказали, что молодёжь в селе начала умирать. Люди говорят, что началось это после того, как местные разобрали старый заброшенный дом, считавшийся проклятым. Ранее в дома умерла жившая там семья. 

Посмотреть программу «Экстрасенсы. Битва сильнейших,18 выпуск» можно на Rutube.

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