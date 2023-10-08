Опубликован «рязанский» выпуск «Битвы экстрасенсов», в котором Райдос увидела смерть Шепса

В интернете появился новый выпуск программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших» снимавшийся в Рязанской области. Передача вышла в эфир телеканала ТНТ вечером 7 октября.

Программа началась с обряда в лесу, который провела шаманка Марьяна Романова. Олега Шепса привязали к дереву, через некоторое время медиум потерял сознание.

Шепс подробно рассказал о своих видениях, заброшенном доме и странной фигуре за столом с мёртвым взглядом и ножом в спине.

После рассказа Виктория Райдерс заявила, что видела смерть Шепса. Романова в свою очередь, сообщила, что Олег молодым не умрёт.

Программа снималась в селе Гремячка Скопинского района Рязанской области. Авторы назвали населённый пункт полузаброшенным, выпирающим.

Местные жители рассказали, что молодёжь в селе начала умирать. Люди говорят, что началось это после того, как местные разобрали старый заброшенный дом, считавшийся проклятым. Ранее в дома умерла жившая там семья.

Посмотреть программу «Экстрасенсы. Битва сильнейших,18 выпуск» можно на Rutube.