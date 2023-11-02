Опубликован график отлова бездомных животных в Рязанском районе

Администрация Рязанского района на странице ВКонтакте отчиталась о мероприятиях по отлову бездомных животных и опубликовала график работы в ноябре.
В октябре служба по отлову безнадзорных животных провела рейды во всех сельских поселения района. Дважды по обращениям жителей специалисты выезжали в Турлатовское, Мурминское, Варсковское, Полянское поселения. Четыре рейда провели в Льговском сельском поселении. Чаще всего специалисты выезжали на территорию Дядьковского сельского поселения — восемь раз.
Удалось отловить 11 безнадзорных собак. Больше всего животных поймали в селе Дядьково и п. Новосёлки — всего 6 особей.
Для более эффективного результата жители могут сообщить о местах обитания животных в администрацию своего сельского поселения. Эти адреса специалисты внесут в план работы службы по отлову.
План-график отлова безнадзорных животных на территории Рязанского района на ноябрь:
1 ноября — Тюшевское;
3 ноября — Заокское;
7 ноября — Мурминское и Дубровическое;
8 ноября — Льговское;
10 ноября — Варсковское и Заборьевское;
14 ноября — Дядьковское;
15 ноября — Вышгородское;
21 ноября — Льговское;
22 ноября — Высоковское;
24 ноября — Екимовское;
28 ноября — Искровское, Листвянское и Турлатовское;
29 ноября — Окское, Подвязьевское и Семёновское.