Оптика «Ростелекома» пришла еще в три тысячи домохозяйств Рязанской области

«Ростелеком» предоставил оптический доступ в Сеть жителям еще трех населенных пунктов Рязанской области. Возможность пользоваться цифровыми сервисами компании получили жители поселка городского типа (пгт) Шилово Шиловского района, микрорайона Приоксий города Касимова, села Бабино-Булыгино и поселка Крутоярский Касимовского района. Все домохозяйства, а их в общей сложности более трех тысяч, подключены по технологии GPON, что гарантирует стабильно высокую скорость и бесперебойную работу интернета.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Алексей Едрянкин, житель пгт Шилово:
В стартовый пакет решения «Видеонаблюдение» входит цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Управлять услугой клиенты могут через веб-сервис или мобильное приложение на любом устройстве. Просмотр изображения с камер доступен как онлайн, так и через архив, размещенный на защищенных серверах провайдера. Записи хранятся до 30 дней.
Более подробную информацию о сервисах компании можно узнать на сайте или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.