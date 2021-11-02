Оптика «Ростелекома» пришла еще в три тысячи домохозяйств Рязанской области

«Ростелеком» предоставил оптический доступ в Сеть жителям еще трех населенных пунктов Рязанской области. Возможность пользоваться цифровыми сервисами компании получили жители поселка городского типа (пгт) Шилово Шиловского района, микрорайона Приоксий города Касимова, села Бабино-Булыгино и поселка Крутоярский Касимовского района. Все домохозяйства, а их в общей сложности более трех тысяч, подключены по технологии GPON, что гарантирует стабильно высокую скорость и бесперебойную работу интернета.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Наша задача — обеспечить как можно больше жителей Рязанской области качественным скоростным интернетом и расширить географию использования цифровых услуг “Ростелекома”. За этот год специалисты компании проложили свыше 180 километров волоконно-оптических линий связи, благодаря чему возможность подключения к Сети появилась у жителей более восьми тысяч домохозяйств региона. В 2022 году работа по созданию цифровой инфраструктуры продолжится.

Алексей Едрянкин, житель пгт Шилово:

Как только узнал, что в нашем поселке появился быстрый интернет, подключил его и сервис «Видеонаблюдение». Камеру установил над входной дверью, чтобы в объектив попадал весь придомовой участок. Теперь слежу за порядком на территории удаленно. Наблюдать за происходящим можно на любом гаджете, картинка с камеры четкая, детальная.

В стартовый пакет решения «Видеонаблюдение» входит цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Управлять услугой клиенты могут через веб-сервис или мобильное приложение на любом устройстве. Просмотр изображения с камер доступен как онлайн, так и через архив, размещенный на защищенных серверах провайдера. Записи хранятся до 30 дней.

Более подробную информацию о сервисах компании можно узнать на сайте или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.