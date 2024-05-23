В интернете появилась информация, что с 1 июня презервативы смогут купить лишь те, у кого есть двое и более детей. Для многих этот вопрос действительно важный — пользователи Сети активно ищут ответ в Google.
«Лапша Медиа» успокоила россиян. Однозначно, никакого запрета не будет!
Также эксперты отмечают, что в России презервативы относятся к медицинским изделиям, продающимся без каких-либо специальных ограничений. По словам юристов, продавец не может отказать даже несовершеннолетнему в праве приобрести средства контрацепции.
Подобные новости появляются неслучайно. Власти России пытаются бороться с демографическим кризисом, повысить рождаемость. Конечно, запрет на продажу презервативов, проблему не решит.
Но есть и другие способы. Например, в Госдуме собираются предложить выплачивать матерям, родившим до 25 лет, по 200 тысяч за каждого ребёнка. Согласитесь, это лучше, чем запрещать контрацептивы!