Четверг, 23 мая, 2024

Опровергнуты слухи об ограничении продажи презервативов в России

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

В интернете появилась информация, что с 1 июня презервативы смогут купить лишь те, у кого есть двое и более детей. Для многих этот вопрос действительно важный — пользователи Сети активно ищут ответ в Google.

«Лапша Медиа» успокоила россиян. Однозначно, никакого запрета не будет!

— Пост о скором запрете продажи презервативов россиянам, у которых один ребенок или вовсе нет детей, оказался шуткой. Об этом, кстати, прямо говорят авторы публикации, — говорится в сообщении.

Также эксперты отмечают, что в России презервативы относятся к медицинским изделиям, продающимся без каких-либо специальных ограничений. По словам юристов, продавец не может отказать даже несовершеннолетнему в праве приобрести средства контрацепции.

— Отказ продавца передать клиенту товар может преследоваться по закону, — говорится в сообщении.

Подобные новости появляются неслучайно. Власти России пытаются бороться с демографическим кризисом, повысить рождаемость. Конечно, запрет на продажу презервативов, проблему не решит.

Но есть и другие способы. Например, в Госдуме собираются предложить выплачивать матерям, родившим до 25 лет, по 200 тысяч за каждого ребёнка. Согласитесь, это лучше, чем запрещать контрацептивы!

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