Опрошенные «Новостями Mail» россияне выступили за ужесточение миграционной политики

Только 3% россиян считают, что мигранты полезны для развития экономики России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Новостями Mail», сообщает «Газета.Ru».

Респондентам предложили выбрать утверждение о мигрантах, с которым они согласны.

Согласно опросу, 40% россиян считают, что из-за наплыва мигрантов в обществе усилилось напряжение. Почти четверть (23%) подчеркнули важность соблюдения мигрантами российских законов.

Кроме того, 22% участников опроса отметили, что миграция создаёт дополнительную нагрузку на школы, систему здравоохранения и инфраструктуру.

В то же время 15% респондентов выразили положительное мнение о мигрантах. Из них 12% выбрали утверждение: «Если человек ведёт себя порядочно, неважно, откуда он», а 3% считают, что мигранты помогают экономике, занимая рабочие места, от которых отказываются местные жители.

Большинство россиян (91%) также считают, что права и свободы иностранцев должны быть полностью ограничены, если они находятся в России нелегально.

Кроме того, 61% опрошенных уверены, что государство не должно помогать мигрантам в изучении русского языка — они должны осваивать его самостоятельно и за свой счёт.

Мигранты совершают преступления и в Рязани. В частности, недавно полиция рассказала об уроженке Средней Азии, ставшей гражданкой России. Женщина фиктивно прописала в своём жилье четырёх иностранок.

Также группа мигрантов, нарушивших закон, была выдворена рязанскими полицейскими из России.