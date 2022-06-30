Опрос: Зарплаты не хватает на основные расходы чаще других медикам и рабочим

Медики, рабочие и госслужащие чаще других сообщают о нехватке зарплаты на основные расходы.

Доходы на основном месте работы позволяют полностью удовлетворить основные потребности высшим руководителям компаний, сотрудникам IT-сферы и области добычи сырья. Результаты исследования HeadHunter приводит РБК.

Зарплат хватает на удовлетворение основных потребностей лишь 22% жителей России. На покрытие основных расходов зарплаты не хватает 39% россиян. 38% опрошенных сообщили, что с трудом сводят концы с концами. Чаще других о нехватке зарплаты говорят рабочие – 60%, медики и госслужащие – по 51%.

Среди регионов больше всего жалоб поступило от жителей Томской области — 77% респондентов, а также Ленинградской, Ростовской областей и Пермского края. Не жалуются на зарплаты жители Калининградской области и Москвы.

Самой большой статьёй расходов россияне назвали продукты питания — 47%. На второй строчке — аренда жилья или ипотека — 35%, на третьем — оплата ЖКХ — 25%.

Для увеличения доходов жители России преимущественно ищут новую работу с более высокой зарплатой — 73%.