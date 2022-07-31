Татьяна Проводина

Опрос: самые важные факторы при выборе работы – уровень зарплаты и стабильность компании

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Сервис SuperJob выяснил, что для россиян главными факторами при выборе работы являются уровень зарплаты и стабильность компании.

Главным образом жители России руководствуются тремя критериями при выборе работы.

Самым важным фактором соискатели назвали высокий уровень оплаты труда – 56%. На второй строчке оказался ответ «адекватность начальства» – 37%. С небольшим отрывом — 35% — опрошенных говорили о стабильности компании.

Для мужчин в первую очередь важны высокий уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста и интересные задачи.

А вот женщины придают большое значение комфортной психологической обстановке и месторасположению компании.

Исследование проводилось по всей России с 8 по 24 июля среди экономически активного населения старше 18 лет. В нём участвовали 1600 респондентов.

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