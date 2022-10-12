Опрос: На работе 7 и 10 рязанцев используют мат

В рабочих коллективах Рязани семеро из десяти не могут обойтись без ненормативной лексики. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

44% жителей областного центра на рабочих совещаниях используют мат: 13% постоянно слышат ненормативную лексику, а 31% – иногда. Каждому второму приходится слышать от начальства крепкие слова: 11% — регулярно, 31% — время от времени.

А вот общение между коллегами – настоящий кладезь нецензурной брани: 22% респондентов слышат её постоянно, а 46% – иногда.

Больше распространён мат в мужских коллективах. По мнению мужчин, «Это нормально, ничего страшного в этом нет»; «Это упрощает общение, понимание и отсеивает слабых духом».

Исследование, проведённое с 6 по 11 октября, охватило работающих экономически активных рязанцев.

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