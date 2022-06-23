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Четверг, 23 июня, 2022

Опрос: большинство россиян ассоциируют свою работу с зелёным цветом

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Татьяна Проводина

Опрос: большинство россиян ассоциируют свою работу с зелёным цветом

Paper фото создан(а) senivpetro - ru.freepik.com

Сервис SuperJob выяснил, с каким цветом ассоциируется профессия у разных профессиональных групп.

Оттенки зелёного назвали администраторы, HR-менеджеры, водители, бухгалтеры, диспетчеры, дизайнеры, рабочие, инженеры, маркетологи, кладовщики и многие другие. Зелёный цвет оказался в приоритете у респондентов.

Системные администраторы и юристы заявили о синих тонах в ассоциациях с работой, программисты – серебристых, воспитатели – красных. Охранники сообщили о чёрном цвете в ассоциациях с профессией, а медсёстры и врачи – о белом цвете.

Исследование проводилось по всей стране с 1 по 20 июня среди 3 тысяч представителей различных профессий старше 18 лет.

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