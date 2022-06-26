Опрос: Больше половины жителей России планируют обучаться без помощи работодателя

51% россиян собираются пройти курсы повышения квалификации, профтренинги, семинары или получить дополнительное образование в течение года. Причём сделать это жители страны планируют самостоятельно, а не за счёт работодателя. Данные исследования портала SuperJob приводит РБК.

Чаще всего опрошенные ставят целью улучшить свои профессиональные навыки — 40%. Выйти на новый уровень саморазвития или сменить работу надеются по 19% респондентов.

Желающих проходить курсы больше среди россиян до 24 лет — 57%, в то время планирующих обучение среди респондентов старше 45 лет на 10% меньше.

Прослеживается тенденция увеличения числа планирующих обучение за свой счёт с ростом уровня доходов респондентов.

27% жителей России в ближайший год не собираются обучаться за свой счёт. В большинстве случаев — 57% — причиной отказа называют финансовые трудности.

В исследовании с 27 мая по 23 июня участвовали 3 тысячи человек старше 18 лет.