Опрос: 56% россиян планируют участвовать в «чёрной пятнице»

Более половины россиян намерены участвовать в этом году в «черной пятнице» — массовых распродажах товаров и услуг со скидками в период 24–30 ноября. При этом 46% не готовы тратить в «черную пятницу» больше 10 тысяч рублей, а 44% будут совершать покупки только онлайн. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Россияне активно пользуются скидками при покупке товаров и услуг. 36% покупают товары и услуги только со скидками (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 48%, на Дальнем Востоке 17%). Еще 46% стараются совершать со скидками только крупные и относительно дорогостоящие покупки. Редко пользуются скидками 15%. Никогда не покупают товары со скидками и не следят за ними лишь 3% (на Дальнем Востоке 6%, на Северном Кавказе и в Центральном федеральном округе по 5%).

В этом году участвовать в «черной пятнице» и неделе распродаж в период 24–30 ноября намерены 56% опрошенных (14% определенно да, 42% скорее да). Больше всего желающих в Москве и Московской области (61%), меньше всего — на Дальнем Востоке (50%). Не хотят покупать товары и услуги в «черную пятницу» 25% (скорее нет 17%, определенно нет 8%). Чаще других такой ответ давали сибиряки (31%), реже остальных — жители Московского региона (19%). При этом каждый пятый респондент (19%) затруднился ответить на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос о возможных покупках в «черную пятницу» (можно было давать более одного варианта ответа), 61% сообщили, что приобрели бы одежду и обувь, по 33% — продовольственные товары и бытовую технику, 31% — гаджеты и электронику, 30% — парфюмерию и косметику, 25% — детские товары, 18% — строительные материалы и товары для ремонта. 4% готовы приобрести со скидкой в «черную пятницу» образовательные онлайн-курсы.

23% из тех, кто будет участвовать в «черной пятнице» в этом году, планируют потратить не более 5 тысяч рублей, еще 23% — 5-10 тысяч. 13% готовы раскошелиться на 10-15 тысяч рублей, 11% — на 15-20 тысяч, столько же собираются заложить траты на сумму свыше 20 тысяч рублей. 19% затруднились с ответом.

44% участников «черной пятницы» будут покупать только онлайн (заказывать товары на маркетплейсах и по интернету). В Южном федеральном округе такой ответ дали 54%, а на Дальнем Востоке лишь 27%. И онлайн, и офлайн планируют совершать покупки 35%. Только офлайн, в магазинах и торговых центрах будут покупать 9% (на Дальнем Востоке 14%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 6%). 12% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 7–14 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.