Опрос: 40% рязанцев согласны на меньшую зарплату ради удалёнки

Жители Рязани соскучились по удалённой работе. На снижение зарплаты ради дистанционки согласно больше горожан, чем год назад.

По результатам исследования SuperJob, ради удалённой работы каждый пятый согласен отказаться от 5% своей зарплаты, а каждый десятый – от 10%. Респонденты объяснили, что сокращение дохода компенсируют удобство графика и отсутствие расходов на транспорт и питание вне дома.

По данным SuperJob, количество компаний с удалёнными сотрудниками в последние месяцы сокращается.

Опрос проводился 3-4 августа среди экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться дистанционно.