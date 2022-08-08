Татьяна Проводина

Опрос: 40% рязанцев согласны на меньшую зарплату ради удалёнки

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Жители Рязани соскучились по удалённой работе. На снижение зарплаты ради дистанционки согласно больше горожан, чем год назад.

По результатам исследования SuperJob, ради удалённой работы каждый пятый согласен отказаться от 5% своей зарплаты, а каждый десятый – от 10%. Респонденты объяснили, что сокращение дохода компенсируют удобство графика и отсутствие расходов на транспорт и питание вне дома.

По данным SuperJob, количество компаний с удалёнными сотрудниками в последние месяцы сокращается.

Опрос проводился 3-4 августа среди экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться дистанционно.

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