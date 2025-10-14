Определён состав рабочей группы, которая готовит проект «Рязань – новогодняя столица»

В Рязанской области определили состав рабочей группы, которая займётся подготовкой проекта «Рязань – новогодняя столица». Также определены задачи, которые стоят перед рабочей группой. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовано на официальном сайте.

Руководить группой будет Наталья Суворова, её заместителем назначили руководителя аппарата правительства Романа Цуканова. Секретарь группы – глава регионального Минкульта Елена Рохлина.

Министерствам поручено организовать все необходимые мероприятия. Администрации Рязани рекомендовано обеспечить санитарную уборку мест, где пройдёт праздник, разместить афиши и рассмотреть возможность выделения автобусов для трансфера творческих коллективов и артистов. Также необходимо будет организовать транспорт для перекрытия улиц во время проведения торжеств.