Четверг, 25 сентября, 2025
8.3 C
Рязань
Власть и политика

Определён состав комитетов и комиссий Рязанской областной Думы

Алексей Самохин

В ходе первого заседания Рязанской областной Думы VIII созыва, которое прошло в четверг, 25 сентября, депутаты утвердили состав комитетов и комиссий регионального парламента, их руководителей и заместителей.

Количество комитетов увеличилось с восьми до девяти. В структуре образован новый комитет – по молодежной политике, физической культуре и спорту. Его возглавил Владислав Фролов, ранее занимавший пост министра физической культуры и спорта Рязанской области.

Комитет по аграрным вопросам переименован в комитет по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Руководить им будет Николай Пласкунов, уже работавший в региональном парламенте I созыва, долгие годы посвятивший сфере АПК.

Председателем комитета по имущественным и земельным отношениям стал участник СВО, полковник Михаил Давыдов, впервые избравшийся в законодательный орган власти.

Комитет по бюджету и налогам возглавил Сергей Пупков, по экономическим вопросам – Александр Жукаев, по социальным вопросам – Роман Иголкин, по вопросам государственного устройства и местного самоуправления – Андрей Семенюк, по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике – Сергей Лукьянов, комитет по экологии и природопользованию – Дмитрий Репников.

Андрей Глазунов стал председателем комиссии Рязанской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В региональном парламенте VIII созыва будут работать фракции 3 политических партий: «Единой России», ЛДПР и КПРФ.

Определён состав комитетов и комиссий Рязанской областной Думы Количество комитетов увеличилось с восьми до девяти. В структуре образован новый комитет – по молодежной политике, физической культуре и спорту.
Определён состав комитетов и комиссий Рязанской областной Думы Количество комитетов увеличилось с восьми до девяти. В структуре образован новый комитет – по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Материалы по теме: Аркадий Фомин избран председателем Рязанской областной Думы VIII созыва

Игорь Мурог продолжит представлять Рязанскую область в Совете Федерации

Самые читаемые материалы

Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Власть и политика

Игорь Мурог продолжит представлять Рязанскую область в Совете Федерации

Кандидатура Игоря Мурога на пост сенатора была предложена фракцией партии и поддержана депутатами на заседании облдумы
Власть и политика

Аркадий Фомин избран председателем Рязанской областной Думы VIII созыва

В четверг, 25 сентября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VIII созыва, на котором приняты важные кадровые решения.
Происшествия

Экс-ректор вуза в Рязани получил условный срок и штраф в 20 млн рублей 

Мужчина был признан причастным к получению коммерческого подкупа.
Новости России

В России предложили запретить рекламу легкого заработка в интернете 

Малинкович считает, что сообщения о быстром и легком заработке создают искаженную картину реальности, особенно для молодежи.
Новости России

100 лет со дня ареста Сиднея Рейли: как ОГПУ поймало «Короля шпионажа 

Настоящее имя Сиднея Рейли — Зигмунд (Соломон) Георгиевич Розенблюм. Он родился 24 марта 1873 года в Одессе. Его карьера разведчика была многогранной.
Общество

Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии на водопроводе в Рязани

Без воды остались улицы Берёзовая, Гоголя, Черновицкая, Ушакова, Толстого.
Новости России

«Чита.ру»: из зоны СВО сбежал лидер ОПГ Меценатовские

Из зоны проведения спецоперации сбежал лидер забайкальской ОПГ 90-х...
Происшествия

В Москве задержали рязанца из «осокинской» ОПГ, которого искали 20 лет за убийство

По данным следствия, преступление было совершено вечером 27 декабря 2003 года в квартире общих знакомых на улице Сельских Строителей в Рязани.