Определён состав комитетов и комиссий Рязанской областной Думы

В ходе первого заседания Рязанской областной Думы VIII созыва, которое прошло в четверг, 25 сентября, депутаты утвердили состав комитетов и комиссий регионального парламента, их руководителей и заместителей.

Количество комитетов увеличилось с восьми до девяти. В структуре образован новый комитет – по молодежной политике, физической культуре и спорту. Его возглавил Владислав Фролов, ранее занимавший пост министра физической культуры и спорта Рязанской области.

Комитет по аграрным вопросам переименован в комитет по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Руководить им будет Николай Пласкунов, уже работавший в региональном парламенте I созыва, долгие годы посвятивший сфере АПК.

Председателем комитета по имущественным и земельным отношениям стал участник СВО, полковник Михаил Давыдов, впервые избравшийся в законодательный орган власти.

Комитет по бюджету и налогам возглавил Сергей Пупков, по экономическим вопросам – Александр Жукаев, по социальным вопросам – Роман Иголкин, по вопросам государственного устройства и местного самоуправления – Андрей Семенюк, по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике – Сергей Лукьянов, комитет по экологии и природопользованию – Дмитрий Репников.

Андрей Глазунов стал председателем комиссии Рязанской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В региональном парламенте VIII созыва будут работать фракции 3 политических партий: «Единой России», ЛДПР и КПРФ.

Материалы по теме: Аркадий Фомин избран председателем Рязанской областной Думы VIII созыва

Игорь Мурог продолжит представлять Рязанскую область в Совете Федерации