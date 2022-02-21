Определён единственный кандидат на должность главы администрации Касимовского района

21 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации Касимовского района, сообщает сайт ИД «Пресса».

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Документы для участия подали два человека: и. о. главы Иван Бахилов и Надежда Шабурова из Клепиковской администрации. Оба представили комиссии свое видение развития Касимовского района.

Иван Бахилов кратко, но обстоятельно рассказал о социально-экономической программе. Он отметил, что в течение двух месяцев ездил по району, встречался с главами, активистами, руководителями предприятий, изучил экономическую ситуацию. На основании этого определил стратегические направления своей работы.

Акцент Бахилов сделал на управление, а именно обучении сотрудников администрации и создании кадрового резерва. По его словам, это позволит грамотно оформлять документы на участие в государственных и региональных программах, конкурсах, улучшить качество муниципальных услуг, внедрить бережливое производство.

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Второй вектор, о котором говорил Иван Бахилов, — это инвестиции. По его мнению, у района имеется достойный потенциал, чтобы развивать промышленность и сельское хозяйство. Еще одно направление работы главы администрации, по словам Бахилова, — это газификация и ЖКХ.

«В сфере ЖКХ вообще много проблем, — пояснил он. — Необходимо работать на улучшение качества питьевой воды (строить новые скважины, участвовать в программах по очистке и т. д.). Следует наладить вывоз ТБО (отказаться от мешочного сбора и оборудовать все населенные пункты контейнерами)».

Не осталось без внимания претендента дорожное строительство, образование, культура и спорт.

Надежда Шабурова выступила более лаконично, но также говорила о комплексном развитии территории Касимовского района.

Пять членов комиссии (всего их было назначено шесть, но один не явился по причины болезни) проголосовали за кандидатуру Ивана Бахилова.

Следующий этап — его представление депутатам Касимовской районной Думы. Именно они должны будут решить, утвердить или нет его кандидатуру на должность главы администрации района.