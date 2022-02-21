Определён единственный кандидат на должность главы администрации Касимовского района

21 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации Касимовского района, сообщает сайт ИД «Пресса».
Документы для участия подали два человека: и. о. главы Иван Бахилов и Надежда Шабурова из Клепиковской администрации. Оба представили комиссии свое видение развития Касимовского района.
Иван Бахилов кратко, но обстоятельно рассказал о социально-экономической программе. Он отметил, что в течение двух месяцев ездил по району, встречался с главами, активистами, руководителями предприятий, изучил экономическую ситуацию. На основании этого определил стратегические направления своей работы.
Акцент Бахилов сделал на управление, а именно обучении сотрудников администрации и создании кадрового резерва. По его словам, это позволит грамотно оформлять документы на участие в государственных и региональных программах, конкурсах, улучшить качество муниципальных услуг, внедрить бережливое производство.
Второй вектор, о котором говорил Иван Бахилов, — это инвестиции. По его мнению, у района имеется достойный потенциал, чтобы развивать промышленность и сельское хозяйство. Еще одно направление работы главы администрации, по словам Бахилова, — это газификация и ЖКХ.
Не осталось без внимания претендента дорожное строительство, образование, культура и спорт.
Надежда Шабурова выступила более лаконично, но также говорила о комплексном развитии территории Касимовского района.
Пять членов комиссии (всего их было назначено шесть, но один не явился по причины болезни) проголосовали за кандидатуру Ивана Бахилова.
Следующий этап — его представление депутатам Касимовской районной Думы. Именно они должны будут решить, утвердить или нет его кандидатуру на должность главы администрации района.