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Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов

7info7
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23 ноября в Рязани состоялся финал Официальной Рязанской лиги Междунаронодного Союза КВН и розыгрыш Кубка чемпионов КВН. Два события собрали в зале Рязанского дворца молодёжи рекордное число гостей, а также самые яркие, самые весёлые и находчивые команды.

Два часа отборного юмора, много музыки и хороших шуток, подарки — всё это скрасило вечер четверга. 7info, информационный партнёр Официальной Рязанской лиги МС КВН, уже совсем скоро поделится результатами игры и большим репортажем.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

#Фондкультурныхинициатив #Грантдлякреативныхкоманд

Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов
Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов

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