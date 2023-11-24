Определены чемпионы Официальной Рязанской лиги КВН и обладатели Кубка чемпионов

23 ноября в Рязани состоялся финал Официальной Рязанской лиги Междунаронодного Союза КВН и розыгрыш Кубка чемпионов КВН. Два события собрали в зале Рязанского дворца молодёжи рекордное число гостей, а также самые яркие, самые весёлые и находчивые команды.

Два часа отборного юмора, много музыки и хороших шуток, подарки — всё это скрасило вечер четверга. 7info, информационный партнёр Официальной Рязанской лиги МС КВН, уже совсем скоро поделится результатами игры и большим репортажем.

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