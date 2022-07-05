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Вторник, 5 июля, 2022

Определены направления, которые курирует вице-губернатор Рязанской области Бранов

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Определены направления, которые курирует вице-губернатор Рязанской области Бранов

На сайте правительства Рязанской области опубликованы направления деятельности нового вице-губернатора Артёма Бранова.

Бранов координирует деятельность заместителей председателя правительства, руководителя представительства правительства Рязанской области.

Курирует деятельность аппарата правительства Рязанской области.

Ведет вопросы:

поддержания общественно-политической стабильности в регионе;

государственной службы и кадров;

организации резерва управленческих кадров Рязанской области;

информационной безопасности;

иные вопросы, относящиеся к полномочиям аппарата правительства Рязанской области.

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