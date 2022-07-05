Определены направления, которые курирует вице-губернатор Рязанской области Бранов

На сайте правительства Рязанской области опубликованы направления деятельности нового вице-губернатора Артёма Бранова.
Бранов координирует деятельность заместителей председателя правительства, руководителя представительства правительства Рязанской области.
Курирует деятельность аппарата правительства Рязанской области.
Ведет вопросы:
поддержания общественно-политической стабильности в регионе;
государственной службы и кадров;
организации резерва управленческих кадров Рязанской области;
информационной безопасности;
иные вопросы, относящиеся к полномочиям аппарата правительства Рязанской области.