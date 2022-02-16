Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования

Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Продолжается муниципальный этап Всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», «Учитель года России», «Сердце отдаю детям». 15 февраля учителя, педагоги дошкольных учреждений, классные руководители, педагоги дополнительного образования и педагоги-психологи провели самоанализ своих уроков, классных часов и учебных занятий в формате видеоконференции Zoom.

По итогам испытаний финала был утвержден список суперфиналистов:

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Муниципальный конкурс «Воспитатель года — 2022»:

— Солодова Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9»;

— Соловова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17»;

— Левочкина Наталья Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 21»;

— Курышова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33»;

— Белогур Светлана Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 36»;

— Магомедова Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103».

Муниципальный конкурс «Учитель года — 2022»:

— Андреева Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования»;

— Болобанова Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 16»;

— Королева Кира Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Школа № 40»;

— Байдова Юлия Олеговна, учитель английского языка МАОУ «Школа № 47»;

— Скопина Инна Александровна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 59»;

— Горюшкин Сергей Валерьевич, учитель биологии МБОУ «Школа № 75».

Муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям — 2022»:

— Кротова Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова»;

— Кугушева Оксана Николаевна, классный руководитель МБОУ «Школа № 41»;

— Алексеева Ирина Васильевна, классный руководитель МБОУ «Школа № 71»;

— Шишкина Татьяна Гавриловна, педагог дополнительного образования МАДОУ «Детский сад № 35»;

— Бреславец Екатерина Владимировна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 37»;

— Савинова Галина Егоровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 84».

Сегодня во всех трех конкурсах состоятся мастер-классы суперфиналистов.

17 февраля — в формате видеосвязи пройдет «Круглый стол образовательных политиков», на котором участники ответят на вопросы ведущих своих конкурсных секций — заслуженных педагогов и управленцев города Рязани.

18 февраля — закрытие муниципального этапа всероссийских педагогических конкурсов пройдет в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования», с учетом действующих ограничений.

Напомним, в этом году в очном этапе конкурсов принимают участие 23 педагога школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. С конкурсантами можно познакомиться в процессе просмотра творческих видеовизиток на странице МБУ «ЦМиСО» Вконтакте.