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Среда, 16 февраля, 2022

Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования

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Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования

7info

Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Продолжается муниципальный этап Всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», «Учитель года России», «Сердце отдаю детям». 15 февраля учителя, педагоги дошкольных учреждений, классные руководители, педагоги дополнительного образования и педагоги-психологи провели самоанализ своих уроков, классных часов и учебных занятий в формате видеоконференции Zoom.

По итогам испытаний финала был утвержден список суперфиналистов:

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Муниципальный конкурс «Воспитатель года — 2022»:

— Солодова Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9»;

— Соловова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17»;

— Левочкина Наталья Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 21»;

— Курышова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33»;

— Белогур Светлана Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 36»;

— Магомедова Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103».

Муниципальный конкурс «Учитель года — 2022»:

— Андреева Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 «Центр развития образования»;

— Болобанова Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 16»;

— Королева Кира Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Школа № 40»;

— Байдова Юлия Олеговна, учитель английского языка МАОУ «Школа № 47»;

— Скопина Инна Александровна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 59»;

— Горюшкин Сергей Валерьевич, учитель биологии МБОУ «Школа № 75».

Муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям — 2022»:

— Кротова Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова»;

— Кугушева Оксана Николаевна, классный руководитель МБОУ «Школа № 41»;

— Алексеева Ирина Васильевна, классный руководитель МБОУ «Школа № 71»;

— Шишкина Татьяна Гавриловна, педагог дополнительного образования МАДОУ «Детский сад № 35»;

— Бреславец Екатерина Владимировна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 37»;

— Савинова Галина Егоровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 84».

Сегодня во всех трех конкурсах состоятся мастер-классы суперфиналистов.

17 февраля — в формате видеосвязи пройдет «Круглый стол образовательных политиков», на котором участники ответят на вопросы ведущих своих конкурсных секций — заслуженных педагогов и управленцев города Рязани.

18 февраля — закрытие муниципального этапа всероссийских педагогических конкурсов пройдет в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования», с учетом действующих ограничений.

Напомним, в этом году в очном этапе конкурсов принимают участие 23 педагога школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. С конкурсантами можно познакомиться в процессе просмотра творческих видеовизиток на странице МБУ «ЦМиСО» Вконтакте.

Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования
Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования
Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования
Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования
Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования
Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования
Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования
Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования
Определен список суперфиналистов конкурсов для педагогов школ, детских садов, учреждений допобразования

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