Оправданного по делу об убийстве рязанского бизнесмена снова будут судить

В четверг, 16 октября, Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор в отношении предпринимателя Александра Рогачёва. Рогачёв обвиняется в организации заказного убийства своего экс-компаньона Алексея Громова. Кассационная инстанция признала решение суда недействительным, дело будет рассмотрено по новой.

Издание КП-Рязань со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что процесс будет запущен заново. В третий раз будут набирать присяжных, проводить судебное следствие и выносить вердикт.

Напомним, Алексея Громова убили в сентябре 2019 года. В предпринимателя стреляли на автодороге Спасск-Рязанский — село Фатьяновка.