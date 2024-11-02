Опергруппа назвала фейком сообщение о госпитализации пострадавших в общежитии РязГМУ

Опергруппа Рязанской области назвала фейком сообщение в одном из рязанских СМИ о госпитализации студентов, пострадавших во время пожара в общежитии РязГМУ.
Напомним, пожар в общежитии медуниверситета в Рязани произошёл в пятницу, 1 ноября. Загорелся мусор. Из здания эвакуировали 500 человек.
По данным МЧС, люди во время пожара не пострадали.
Сотрудники скорой помощи осмотрели обратившихся людей, отравлений угарным газом не зафиксировали. В больницу никого не возили.
Опергруппа призывает рязанцев доверять проверенным источникам.