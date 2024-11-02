Опергруппа назвала фейком сообщение о госпитализации пострадавших в общежитии РязГМУ

Опергруппа Рязанской области назвала фейком сообщение в одном из рязанских СМИ о госпитализации студентов, пострадавших во время пожара в общежитии РязГМУ.

Напомним, пожар в общежитии медуниверситета в Рязани произошёл в пятницу, 1 ноября. Загорелся мусор. Из здания эвакуировали 500 человек.

По данным МЧС, люди во время пожара не пострадали.

— Однако одно из рязанских СМИ решило добавить драматургии в сюжет и «отправило» нескольких студентов в больницу с отравлением угарным газом, — говорится в сообщении опергруппы.

Сотрудники скорой помощи осмотрели обратившихся людей, отравлений угарным газом не зафиксировали. В больницу никого не возили.

Опергруппа призывает рязанцев доверять проверенным источникам.