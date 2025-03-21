Опасный сосед гриппа: врач Карпенко предупредил о рисках РС-вирусной инфекции

Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета рассказал о рисках РС-вирусной инфекции.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) человека относится к роду Pneumovirus семейства Paramyxoviridae. В настоящее время описаны два серотипа вируса — А и В, а также многочисленные штаммы.

Эпидемиологическая и клиническая роль отдельных штаммов пока полностью не изучена. В северном полушарии вспышки РС-инфекции наблюдаются ежегодно, преимущественно осенью и зимой, с пиком в феврале–марте, однако спорадические случаи регистрируются круглый год. Повышение заболеваемости РС-инфекцией нередко совпадает с эпидемией гриппа.

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Как протекает заболевание?

У здоровых детей и взрослых инфекция чаще всего проявляется в виде ринита, фарингита или ларингита.

В редких случаях у взрослых может развиваться особый тип поражения легких — бронхиолит.

Бронхиолит — это воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, при котором поражаются мелкие бронхи и бронхиолы. В результате может возникнуть обструкция (закупорка дыхательных путей), что приводит к дыхательной недостаточности.

Кто в группе риска?

Наибольшую опасность РС-инфекция представляет для новорожденных и детей первого года жизни.

Вирус является одной из главных причин поражения нижних дыхательных путей в этом возрасте.

Болезнь у младенцев часто протекает тяжело и может привести к неблагоприятным последствиям.

Регулярный контроль и ранняя диагностика инфекции помогают снизить риски осложнений, особенно у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.