Опасный сосед гриппа: врач Карпенко предупредил о рисках РС-вирусной инфекции

Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета рассказал о рисках РС-вирусной инфекции.
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) человека относится к роду Pneumovirus семейства Paramyxoviridae. В настоящее время описаны два серотипа вируса — А и В, а также многочисленные штаммы.
Эпидемиологическая и клиническая роль отдельных штаммов пока полностью не изучена. В северном полушарии вспышки РС-инфекции наблюдаются ежегодно, преимущественно осенью и зимой, с пиком в феврале–марте, однако спорадические случаи регистрируются круглый год. Повышение заболеваемости РС-инфекцией нередко совпадает с эпидемией гриппа.
Как протекает заболевание?
У здоровых детей и взрослых инфекция чаще всего проявляется в виде ринита, фарингита или ларингита.
В редких случаях у взрослых может развиваться особый тип поражения легких — бронхиолит.
Бронхиолит — это воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, при котором поражаются мелкие бронхи и бронхиолы. В результате может возникнуть обструкция (закупорка дыхательных путей), что приводит к дыхательной недостаточности.
Кто в группе риска?
Наибольшую опасность РС-инфекция представляет для новорожденных и детей первого года жизни.
Вирус является одной из главных причин поражения нижних дыхательных путей в этом возрасте.
Болезнь у младенцев часто протекает тяжело и может привести к неблагоприятным последствиям.
Регулярный контроль и ранняя диагностика инфекции помогают снизить риски осложнений, особенно у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.