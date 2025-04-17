«Опасные» для дачи растения назвал агроном Воробьёв

Активный рост корней деревьев и некоторых кустарников, проникающих глубоко в почву, может повредить фундамент зданий, а также подземные коммуникации и инженерные сети. Об этом рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев.
По словам специалиста, не рекомендуется сажать деревья ближе пяти метров от дома. В противном случае их корни действительно могут повредить фундамент строений.
Он также отметил, что девичий виноград, который садоводы часто используют для украшения участка, может повредить крышу дома.
Кроме того, Воробьев дал совет садоводам, у которых есть маленькие дети и домашние животные, какие растения лучше не сажать на участке.