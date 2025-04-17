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Изображение от freepik
Общество

«Опасные» для дачи растения назвал агроном Воробьёв

Алексей Самохин

Активный рост корней деревьев и некоторых кустарников, проникающих глубоко в почву, может повредить фундамент зданий, а также подземные коммуникации и инженерные сети. Об этом рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев.

По словам специалиста, не рекомендуется сажать деревья ближе пяти метров от дома. В противном случае их корни действительно могут повредить фундамент строений.

«Корни проникают в мелкие трещины фундамента и постепенно их расширяют. Вода попадает внутрь, и начинается разрушение. Конечно, дом не рухнет, но основание будет повреждено и потребует ремонта. Поэтому сажать деревья рядом с домом нельзя — важно соблюдать дистанцию. По нормам расстояние должно быть не менее пяти метров, но лучше подстраховаться и посадить еще дальше», — объяснил Воробьев.

Он также отметил, что девичий виноград, который садоводы часто используют для украшения участка, может повредить крышу дома.

«Ветвистые лианы этого растения способны разрушать кровлю. Они могут прорастать между черепицей и портить покрытие. Поэтому лучше не допускать, чтобы растение сильно разрасталось», — рассказал агроном.

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Кроме того, Воробьев дал совет садоводам, у которых есть маленькие дети и домашние животные, какие растения лучше не сажать на участке.

«Колючие кустарники, такие как шиповник и барбарис, могут быть опасны для детей и животных. Они могут пораниться, зацепившись за ветки. Лучше не сажать такие растения на участке, по крайней мере, пока ребенок не подрастет и не будет понимать, что о них можно поцарапаться или даже повредить глаз», — подытожил Воробьев.

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