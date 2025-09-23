Вторник, 23 сентября, 2025
Рязань
Происшествия

Опасность атаки БПЛА сохраняется в Рязани и области

Алексей Самохин
Изображение от mamewmy на Freepik

Утром во вторник, 23 сентября, в Рязани продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 09:20.

Напомним, угроза опасности беспилотников была объявлена в Рязани вчера вечером.

Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
Новости России

Cамолёт пролетел над крышами домов в Новой Москве из-за атаки дронов

По предварительным данным, пилот намеренно выполнял полёт на малой высоте из-за присутствия украинских беспилотников в небе.

Последние новости

Новости России

Полиция ищет нового хозяина для служебного пса-ветерана Алекса Кугатера Барри

Алекс – служебная собака, ему 11 лет. Несмотря на возраст, он здоровый, активный и совершенно неагрессивный пёс с красивым чепрачным окрасом.
Общество

Проект РГУ имени Есенина признан одним из лидеров народной дипломатии на международном конкурсе

Проект Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Международный диалог «Молодёжь против фашизма» занял третье место в IV Международном конкурсе «Лидер народной дипломатии».
Общество

Опубликована карта бесплатного Wi-Fi в Рязани

Точки доступа работают в МФЦ, учреждениях культуры, спорта, торгово-развлекательных центрах, в кафе и ресторанах, а также в отделениях банков. 
Происшествия

На площади Ленина в Рязани сбили 74-летнюю пенсионерку 

По данным регионального управления Госавтоинспекции, в понедельник, 22 сентября, в 19:10 наезд на пешехода совершил 44-летний житель Рязани, управлявший автомобилем «Киа Рио».
Медицина

В Рязанском кардиодиспансере впервые провели РЧА пациентам с редкой патологией

Больным, страдающим синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, РЧА не проводили никогда: ни в Рязанском кардиодиспансере, ни в других медучреждениях региона.
Новости России

Массовое ДТП произошло в Новосибирской области, столкнулись три фуры и «Газель»

Авария произошла 23 сентября около 8 утра в Барабинском районе. В результате столкновения две машины — одна из фур и «Газель» — загорелись. Возгорание уже удалось ликвидировать.
Транспорт и дороги

Прокуратура внесла представление подрядчику ремонта улицы Чкалова в Рязани

При проверке на месте были выявлены недостатки в качестве дорожного покрытия, такие как дефекты и трещины на бордюрном камне. Подрядчик не предпринял меры по устранению этих недостатков в рамках гарантийных обязательств.
Погода

25 рекордов погоды побиты в России 22 сентября, 2 из них — в Рязанской области

В Рязани воздух прогрелся до 28,5 градусов. Предыдущий самый тёплый день был зафиксирован 22 сентября 1937 года, когда столбик термометра показал 26,9 градусов. 