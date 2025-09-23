Опасность атаки БПЛА сохраняется в Рязани и области

Утром во вторник, 23 сентября, в Рязани продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 09:20.
Напомним, угроза опасности беспилотников была объявлена в Рязани вчера вечером.
