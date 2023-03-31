ООО «Рязаньвест» задолжало работникам более миллиона рублей

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин провёл личный приём граждан на предприятии ООО «Рязаньвест» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В суд поданы заявления о банкротстве предприятия. Перед 55 работниками есть долг по зарплате и другим положенным выплатам. Сумма долга превышает миллион рублей.

Никешкин объяснил людям, что ситуация находится на его личном контроле. Если деньги не заплатят, будет возбуждено уголовное дело.

Генеральный директор Виктор Клоков, рассказал, что задолженность погашается планомерно, несмотря на тяжёлую финансовую ситуацию. По его словам, все выплаты будут проведены в ближайшее время.