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Пятница, 11 марта, 2022

ООН просят устанавливать цифровой нейтралитет в период вооруженных конфликтов

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ООН просят устанавливать цифровой нейтралитет в период вооруженных конфликтов

7info7

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) предложил ООН создать «нормы о цифровом нейтралитете» в период вооруженных конфликтов. По мнению гендиректора организации Рустама Сагдатулина, подобное решение станет значимым шагом к стабилизации и укреплению мирового сообщества в условиях глобальной цифровизации и развития новых технологий.

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Современное гуманитарное право не учитывает и не регулирует информационные войны, хотя они часто используются для дезинформации не только сторон конфликта, но и всего мирового сообщества, добавляется в письме к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В качестве примера в РОЦИТе привели некорректное поведение украинских властей, которые в официальных аккаунтах в соцсетях публиковали жестокие фотографии. С помощью таргетированной рекламы такой контент транслируется на российскую аудиторию с целью вызвать «поляризацию общества».

— Цифровые платформы и сервисы формируют общественное мнение, поэтому они не могут принимать точку зрения одной стороны и должны соблюдать нейтралитет, — прокомментировал Сагдатулин.

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