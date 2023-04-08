Онлайн-школа: плюсы и минусы для детей и родителей

Обучение в обычной школе создаёт для многих детей и их родителей большое количество проблем. Это и сложные отношения со сверстниками, конфликты с учителями, неинтересные уроки, масса времени, уходящая на приготовление домашних заданий. Большинства этих трудностей можно избежать, если радикально поменять формат обучения.

Получить урок, не выходя за порог

Сейчас в России всё большую популярность набирают онлайн-школы, где преподавание ведётся через интернет. У такого вида образования хватает очевидных преимуществ.

Ученику не нужно тратить время на сборы, дорогу туда и обратно. Получать образование можно из любой точки страны и мира. Достаточно иметь компьютер или гаджет (планшет, ноутбук, смартфон) с беспрепятственным доступом в интернет.

Кроме того, ученик получает возможность самостоятельно планировать своё расписание, создавать оптимальный режим труда и отдыха. С таким графиком очень удобно посещать различные кружки, секции, развивающие центры без ущерба для учёбы.

Учебный план в лучших онлайн-школах составляется исходя из склонностей, вкусов и психологических особенностей ребёнка. Если ученик — гуманитарий, то часов, отводимых на физику, алгебру, геометрию и астрономию будет меньше, чем в классической школе. Зато языки, историю и литературу можно изучать углубленно и всесторонне.

Как мы уже отметили, получать образование в таких школах можно, находясь в любом уголке планеты, даже если ученик в отъезде, на лечении, соревнованиях, или в гостях у родственников.

Экономический эффект

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Онлайн-школа существенно экономит средства родителей, ведь им не нужно тратиться на груду бумажных учебников (все они есть в электронном виде) школьную форму, сумку или ранец, подарки учителям и другие целевые сборы, например, на новые жалюзи в классе.

Получать образование можно практически в любой одежде, например, в любимой яркой футболке, шортах и домашних тапочках.

Качество онлайн-школ определяется как глубиной, так и лёгкостью усвоения знаний. Ученик при содействии родителей может сам выбрать преподавателя и учебный курс.

Очень важное достоинство онлайн-школ — возможность спокойно посещать кружки, спортивные секции и проходить развивающие курсы без ущерба для основной учёбы. Причём упомянутые услуги по дополнительному образованию многие онлайн-школы предоставляют совершенно бесплатно.

Понятно, что при поступлении в онлайн-школу ученику придётся поменять привычный уклад жизни. Многие задания (тесты, контрольные работы, презентации) необходимо делать за строго определённое время. Просрочка может обернуться повторной попыткой, а это дополнительное время и нервы. Где бы ученик не занимался, у него должно быть уютно оборудованное рабочее место.

Папы и мамы спешат на помощь

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При выборе онлайн-школы необходимо обратить внимание на наличие у нее лицензии государственного образца на ведение образовательной деятельности. Дорожащая своей репутацией школа предоставляет компьютерные программы с понятным и удобным интерфейсом, не требующим глубоких технических знаний.

Естественно перед поступлением следует посмотреть отзывы о конкретной школе, преподавателях. Для общительных ребят онлайн- школа может оказаться непривычной, так как при обучении нет возможности вживую поговорить со сверстниками. Но этот недостаток можно компенсировать после занятий, посещая секции, кружки, или просто выйдя на прогулку с друзьями.

Понятно, что обучение в такой школе предполагает активную вовлечённость родителей, которые должны помочь ребёнку выбрать учебный план, иметь обратную связь по поводу его успеваемости, смотреть онлайн за его успехами. Но зато никаких родительских собраний и вызовов в школу, на которых ребенка будут прорабатывать и сравнивать с другими учениками. Такой демократичный подход, на взгляд многих экспертов, способен сформировать у ребят чёткую мотивацию к обучению и получению знаний.