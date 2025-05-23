Онлайн-проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» презентовали рязанской молодёжи

22 мая в четверг в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина города Рязани состоялась презентация онлайн-проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс». В год 80-летия Победы проект реализован на платформе рязанского информационного агентства 7info Автономной некоммерческой организацией «Центр развития КВН» при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области.

Проект посвящён личности и подвигу Героя Советского Союза, одного из участников и организаторов легендарного молодёжного подпольного движения «Молодая гвардия», уроженца Рязанской земли Ивана Земнухова. Детские годы Ивана связаны с селом Ольхи и деревней Илларионовка Шацкого района. На малой Родине молодогвардейца потомки-земляки бережно хранят память о нём. Примером этого стал школьный музей, который носит имя Героя, а также несколько памятных мест – въездная стела в Ольхи, памятный камень на месте, где стоял дом семьи Земнуховых, мемориал в селе Ольхи. Много уникальной информации о жизни Ивана Земнухова можно найти в музее «Молодая гвардия», который находится в Краснодоне (Луганская Народная Республика). В городе, ставшем родиной славного подвига молодогвардейцев, с особым трепетом помнят и прославляют самоотверженность и героизм подпольной антифашистской организации. В рамках проекта журналисты 7info совершили медиаэкспедицию в Шацкий район, провели телемост с предствителями музея «Молодая гвардия», пообщались с краеведами, музейными активистами – всеми, кто собирает информацию о легендарном уроженце Рязанской земли. Итогом работы стал раздел на сайте сетевого издания, содержащий не только публикации, но также фото и видеохронику.

Гостями презентации проекта в Есенинке стали студенты Рязанского железнодорожного колледжа, руководители школьных музеев города Рязани и школьники, составляющие музейный актив этих школ. Во главе с директором Казачинской СОШ (Шацкий район) Любовью Киселёвой и педагогами Рязань в этот день посетили старшеклассники школы. Все они – участники движения «Молодая гвардия», которое сформировано на базе их образовательного учреждения. Ребята вместе с наставниками популяризируют сведения о героическом земляке-потомке. Рязанцам они представили постановку «Непокорённые» о юных героях антифашистах и их судьбе. Примечательно, что главные вехи формирования «Молодой гвардии», её подвига и страшной казни, которой фашисты подвергли молодёжь, раскрыли гостям именно земляки Ивана Земнухова. Слова и поэтические строки в их исполнении звучали особенно трогательно, ведь, как сами ребята признались, для них – особая гордость и честь рассказывать и сохранять память о легендарном Герое.

К присутствующим с приветственным словом обратилась начальник управления культуры администрации Рязани Надежда Майорова. Она отметила, что проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» для всех, кто причастен к его реализации, стал не просто значимым. Он особым образом затронул души и сердца тех, кто собирал информацию о судьбе Ивана Земнухова, делился сведениями о его жизни. Надежда Майорова выразила уверенность, что все, кто познакомится с проектом, также не останутся равнодушными. Материалы проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» станут отличным подспорьем и для педагогов, которые захотят рассказать о герое-молодогвардейце, и для школьников, которые заинтересуются подвигом легендарного подпольного движения, противостоявшего фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны.

О том, как велась работа над проектом, рассказала главный редактор 7info Екатерина Щеренкова. По её словам, в рамках проделанной работы удалось не просто собрать сухие факты о судьбе и подвиге Ивана Земнухова. Журналисты смогли нарисовать портрет Героя во всех его оттенках. Каким был Иван Земнухов? Что любил и чем увлекался? Что повлияло на его взгляды и почему он вместе с товарищами, не раздумывая и не сомневаясь, непоколебимо встал на защиту страны в страшные дни фашистской оккупации? В процессе создания журналистских материалов удалось оценить фундаментальный подвиг антифашистов-подпольщиков и его значение как для современников «Молодой гвардии», так и для последующих поколений.

В рамках презентации неоднократно отмечали особую роль школьных музеев в вопросе сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. Директор Детского центра Музея Победы на Поклонной горе Елена Слесаренко рассказал о программах, к реализации которых могут присоединиться школьные музеи, а также о возможностях, которые представляют школьникам, активно проявляющим себя в музейном деле.

Ознакомиться с онлайн-проектом «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» можно на сайте 7info.

Проект реализуется АНО «Центр развития КВН» при поддержке министерства территориальной политики Рязанской области на платформе сетевого издания 7info. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе (Москва), РГУ имени С.А. Есенина, Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, газета «Рязанские ведомости», Казачинская средняя школа (Рязанская область, село Казачья Слобода), Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР).