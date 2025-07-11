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Кино и ТВ

Онлайн-кинотеатры представили несколько премьер сериалов, среди них драмеди и комедия

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Онлайн-кинотеатры представили сериальные новинки, которые скоро появятся и на телевидении. Обзор подготовила «Российская газета».

«Хутор» (16+)

Платформы: Start и Premier

Комедийный сериал с Сергеем Романовичем и Гошей Куценко доступен сразу в двух онлайн-кинотеатрах. 

По сюжету самопровозглашённый финансовый гуру Артём (Сергей Романович) сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю памяти и скрывается в лесу, надеясь начать всё с чистого листа. Однако полиция находит его и отправляет на Хутор — в глухое место, где перевоспитывают тех, кто «сбился с пути». 

Хутором управляет Батя (Гоша Куценко) — суровый бывший бизнесмен и духовный наставник. Здесь нет ни интернета, ни связи. Зато есть трудотерапия, кнут, пряник — и личные причины, по которым Батя берётся за перевоспитание Артёма.

Режиссёр Илья Силаев подчёркивает: «Главный герой — сирота, он никогда не знал поддержки, настоящей семейной любви. Через приключения он попадает в семью. Да, Хутор — это люди со своими взглядами, но герой находит там то, чего ему не хватало всю жизнь. И, да, добрые комедии всегда актуальны».

«Разочарованные» (18+)

Платформа: Okko

Режиссёр проекта — кинокритик Денис Виленкин. В этом сериале он откровенно рассказывает историю трёх женщин — Веры, Надежды и Любови, чьи судьбы пересекаются на тематической вечеринке. Это знакомство становится началом крепкой дружбы.

  • Вера не верит в мужчин — её обманул самый близкий человек.
  • Надежда мечтает выбраться из уставших отношений, но встреча с обаятельным норвежцем только усложняет внутреннюю борьбу.
  • Любовь любит страстно, но безответно. Очередной раз она влюбляется в женатого мужчину и решает бороться за него, испытывая при этом вину.

Каждой из героинь предстоит заново осмыслить своё место в мире и пройти непростой путь из юности во взрослую жизнь.

В главных ролях — Эрика Булатая, Лиза Шакира, Софья Гершевич. В эпизодической роли появляется Леонид Агутин.

«Открытый брак. Акт второй» (18+)

Платформа: Okko

Сериал-драмеди о свободных отношениях превратился во вторую часть антологии о семейной жизни.

Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко), прожив вместе 16 лет, одновременно узнают об измене друг друга. В отличие от героев первого сезона, они не готовы к экспериментам или примирению. Дополнительные сложности создаёт то, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая, как выясняется, беременна.

Несмотря на предательство, все участники продолжают общаться — так появляется чат «Открытая семья», где пересекаются все линии конфликта…

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