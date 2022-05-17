Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

25 мая состоится конкурс «Мисс РГУ 2022». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.

Место проведения финала конкурса — РГАТУ имени П. А. Костычева. Начало в 18.30.

В этом году за титул «Мисс РГУ 2022» поборются десять девушек. Голосуйте за ту, что достойна награды!

Мисс РГУ Болгарина Александра - институт естественных наук

Жидкова Ольга - институт иностранных языков

Шлыгина Виктория - институт психологии, педагогики и социальной работы

Иренкова Мария - факультет физической культуры и спорта

Костикова Дарья - институт истории, философии и политических наук

Николаева Екатерина - юридический институт

Довбенко Юлия - факультет экономики

Гордеева Валентина - институт физико-математических и компьютерных наук

Есикова Анастасия - факультет социологии и управления

Сёмкина Галина - факультет русской филологии и национальной культуры Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Болгарина Александра - институт естественных наук 25%, 60 голосов 60 голосов 25% 60 голосов - 25% из всех голосов

Костикова Дарья - институт истории, философии и политических наук 18%, 43 голоса 43 голоса 18% 43 голоса - 18% из всех голосов

Жидкова Ольга - институт иностранных языков 18%, 42 голоса 42 голоса 18% 42 голоса - 18% из всех голосов

Сёмкина Галина - факультет русской филологии и национальной культуры 14%, 33 голоса 33 голоса 14% 33 голоса - 14% из всех голосов

Довбенко Юлия - факультет экономики 10%, 25 голосов 25 голосов 10% 25 голосов - 10% из всех голосов

Гордеева Валентина - институт физико-математических и компьютерных наук 8%, 18 голосов 18 голосов 8% 18 голосов - 8% из всех голосов

Николаева Екатерина - юридический институт 3%, 8 голосов 8 голосов 3% 8 голосов - 3% из всех голосов

Шлыгина Виктория - институт психологии, педагогики и социальной работы 2%, 5 голосов 5 голосов 2% 5 голосов - 2% из всех голосов

Есикова Анастасия - факультет социологии и управления 1%, 3 голоса 3 голоса 1% 3 голоса - 1% из всех голосов

Иренкова Мария - факультет физической культуры и спорта 1%, 2 голоса 2 голоса 1% 2 голоса - 1% из всех голосов Всего голосов: 239 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Болгарина Александра - институт естественных наук

Жидкова Ольга - институт иностранных языков

Шлыгина Виктория - институт психологии, педагогики и социальной работы

Иренкова Мария - факультет физической культуры и спорта

Костикова Дарья - институт истории, философии и политических наук

Николаева Екатерина - юридический институт

Довбенко Юлия - факультет экономики

Гордеева Валентина - институт физико-математических и компьютерных наук

Есикова Анастасия - факультет социологии и управления

Сёмкина Галина - факультет русской филологии и национальной культуры × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

Александра Болгарина

Анастасия Есикова

Валентина Гордеева

Виктория Шлыгина

Галина Сёмкина

Дарья Костикова

Екатерина Николаева

Мария Иренкова

Ольга Жидкова

Юлия Довбенко