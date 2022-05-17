Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

25 мая состоится конкурс «Мисс РГУ 2022». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.
Место проведения финала конкурса — РГАТУ имени П. А. Костычева. Начало в 18.30.
В этом году за титул «Мисс РГУ 2022» поборются десять девушек. Голосуйте за ту, что достойна награды!
Мисс РГУ
Болгарина Александра - институт естественных наук 25%, 60 голосов
60 голосов 25%
60 голосов - 25% из всех голосов
Костикова Дарья - институт истории, философии и политических наук 18%, 43 голоса
43 голоса 18%
43 голоса - 18% из всех голосов
Жидкова Ольга - институт иностранных языков 18%, 42 голоса
42 голоса 18%
42 голоса - 18% из всех голосов
Сёмкина Галина - факультет русской филологии и национальной культуры 14%, 33 голоса
33 голоса 14%
33 голоса - 14% из всех голосов
Довбенко Юлия - факультет экономики 10%, 25 голосов
25 голосов 10%
25 голосов - 10% из всех голосов
Гордеева Валентина - институт физико-математических и компьютерных наук 8%, 18 голосов
18 голосов 8%
18 голосов - 8% из всех голосов
Николаева Екатерина - юридический институт 3%, 8 голосов
8 голосов 3%
8 голосов - 3% из всех голосов
Шлыгина Виктория - институт психологии, педагогики и социальной работы 2%, 5 голосов
5 голосов 2%
5 голосов - 2% из всех голосов
Есикова Анастасия - факультет социологии и управления 1%, 3 голоса
3 голоса 1%
3 голоса - 1% из всех голосов
Иренкова Мария - факультет физической культуры и спорта 1%, 2 голоса
2 голоса 1%
2 голоса - 1% из всех голосов
Всего голосов: 239
17.05.2022 08:10
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