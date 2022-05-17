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Вторник, 17 мая, 2022

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

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7info7
7info7

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

25 мая состоится конкурс «Мисс РГУ 2022». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.

Место проведения финала конкурса — РГАТУ имени П. А. Костычева. Начало в 18.30.

В этом году за титул «Мисс РГУ 2022» поборются десять девушек. Голосуйте за ту, что достойна награды!

Мисс РГУ
Результаты
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Александра Болгарина

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Анастасия Есикова

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Валентина Гордеева

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Виктория Шлыгина

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Галина Сёмкина

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Дарья Костикова

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Екатерина Николаева

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Мария Иренкова

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Ольга Жидкова

Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»
Онлайн-голосование за участниц конкурса «Миcc РГУ 2022»

Юлия Довбенко

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