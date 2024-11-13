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Онлайн-голосование за участников фестиваля-конкурса «Инноватика. Образование. Мастерство»

Дата публикации

Валерия Мединская

Стартовал второй этап Фестиваля-конкурса образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство». В рамках этапа редакция 7info запускает онлайн-голосование за участников конкурса.

Предлагаем вам проголосовать за лучшую, на ваш взгляд, работу! Отдать голос можно только за одну работу. Голосование проходит анонимно. По результатам голосования будет сформирован рейтинговый список по каждому направлению. Авторы работ, которые поддержат больше людей, получат дополнительные баллы.

Голосование стартует в 12 часов 13 ноября и завершится в 18 часов 14 ноября.

ВНМАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ СТАНЕТ ДОСТУПНО 13 НОЯБРЯ В 12 ЧАСОВ ПО МСК

С работами участников онлайн-тура областного Фестиваля-конкурса образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство» можно познакомиться здесь:

ФИО участникаСсылка на работу
Баринов Владимир Ивановичhttps://disk.yandex.ru/i/JtE7pVMcdKs05A
Гоголева Наталья Сергеевна, Веряева Ольга Юрьевна, Черкасова Ольга Владимировнаhttps://disk.yandex.ru/i/coTc2jj64eVAyw
Ермакова Нина Владимировна, Орловцева Людмила Алексеевна, Шпилева Елена Владимировнаhttps://disk.yandex.ru/i/5ii0yJyuThdBrA
Игнатова Елена Михайловнаhttps://disk.yandex.ru/i/MuNbgQtRytAymQ
Игнатченко Ирина Владимировнаhttps://disk.yandex.ru/i/HnIALLaFDlO0Ig
Каравкина Татьяна Николаевна, Агейкина Наталья Александровнаhttps://disk.yandex.ru/i/ES0fFkUvi0xVUQ
Качалина Екатерина Алексеевнаhttps://disk.yandex.ru/i/ogQ8gkFgImaaCA
Королева Екатерина Анатольевнаhttps://disk.yandex.ru/i/uw7dRNW3D1Oh_Q
Лепехов Алексей Викторовичhttps://disk.yandex.ru/i/uhOCRxlKBxrIrg
Никонова Нелли Валентиновнаhttps://disk.yandex.ru/i/8zisrxfcg1qafA
Сухова Оксана Владимировна, Одинокова Наталья Ивановнаhttps://disk.yandex.ru/i/sEOUTsnKlL0nug
Хованская Анна Сергеевна, Причислова Кристина Олеговнаhttps://disk.yandex.ru/i/glIdzSBb-kZeEQ
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