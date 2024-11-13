Онлайн-голосование за участников фестиваля-конкурса «Инноватика. Образование. Мастерство»

Стартовал второй этап Фестиваля-конкурса образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство». В рамках этапа редакция 7info запускает онлайн-голосование за участников конкурса.

Предлагаем вам проголосовать за лучшую, на ваш взгляд, работу! Отдать голос можно только за одну работу. Голосование проходит анонимно. По результатам голосования будет сформирован рейтинговый список по каждому направлению. Авторы работ, которые поддержат больше людей, получат дополнительные баллы.

Голосование стартует в 12 часов 13 ноября и завершится в 18 часов 14 ноября.

ВНМАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ СТАНЕТ ДОСТУПНО 13 НОЯБРЯ В 12 ЧАСОВ ПО МСК

С работами участников онлайн-тура областного Фестиваля-конкурса образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство» можно познакомиться здесь: