Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2022»

12 апреля состоится конкурс «Мистер РГУ 2022». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.
В этом году за титул «Мистер РГУ 2022» поборются девять человек. Кто, вашему мнению, достоит награды? Голосуйте!
Мистер РГУ
Результаты голосования проходят модерацию в ручном режиме, ежедневно в 22:00 и за 1 час до окончания голосования
Георгий Борисов - факультет русской филологии и национальной культуры 67%, 2 голоса
2 голоса 67%
2 голоса - 67% из всех голосов
Никита Татьянкин - институт физико-математических и компьютерных наук 33%, 1 голос
1 голос 33%
1 голос - 33% из всех голосов
Вадим Бирюков - институт истории, философии и политических наук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Лев Шибаев - факультет социологии и управления 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Максим Гуркин - факультет физической культуры и спорта 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Владислав Гуськов - институт иностранных языков 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Евгений Фролов - институт психологии, педагогики и социальной работы 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Александр Журавлев - институт естественных наук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Никита Баранович - юридический институт 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Всего голосов: 3
04.04.2022 03:15
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.
Онлайн-голосование завершится 12 апреля в 18.00.
Начало конкурса — в 18.30. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате, прямая трансляция будет доступна в группе Студенческого Клуба РГУ.