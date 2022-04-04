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Понедельник, 4 апреля, 2022

Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2022»

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Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2022»

7info7

12 апреля состоится конкурс «Мистер РГУ 2022». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.

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В этом году за титул «Мистер РГУ 2022» поборются девять человек. Кто, вашему мнению, достоит награды? Голосуйте!

Мистер РГУ
Результаты

Результаты голосования проходят модерацию в ручном режиме, ежедневно в 22:00 и за 1 час до окончания голосования

Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Никита Татьянкин, институт физико-математических
и компьютерных наук
Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Вадим Бирюков, институт истории, философии
и политических наук
Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Максим Гуркин, факультет физической культуры
и спорта
Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Никита Баранович, юридический институт
Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Евгений Фролов, институт психологии, педагогики
и социальной работы
Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Владислав Гуськов, институт иностранных языков
Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Георгий Борисов, факультет русской филологии
и национальной культуры
Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Александр Журавлев, институт естественных наук
Онлайн-голосование за участников конкурса "Мистер РГУ 2022"
Лев Шибаев, факультет социологии и управления

Онлайн-голосование завершится 12 апреля в 18.00.

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Начало конкурса — в 18.30. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате, прямая трансляция будет доступна в группе Студенческого Клуба РГУ.

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