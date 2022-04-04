Онлайн-голосование за участников конкурса «Мистер РГУ 2022»

12 апреля состоится конкурс «Мистер РГУ 2022». 7info запускает онлайн-голосование за приз зрительских симпатий.

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В этом году за титул «Мистер РГУ 2022» поборются девять человек. Кто, вашему мнению, достоит награды? Голосуйте!

Мистер РГУ Вадим Бирюков - институт истории, философии и политических наук

Лев Шибаев - факультет социологии и управления

Максим Гуркин - факультет физической культуры и спорта

Владислав Гуськов - институт иностранных языков

Никита Татьянкин - институт физико-математических и компьютерных наук

Евгений Фролов - институт психологии, педагогики и социальной работы

Александр Журавлев - институт естественных наук

Никита Баранович - юридический институт

Георгий Борисов - факультет русской филологии и национальной культуры Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Результаты голосования проходят модерацию в ручном режиме, ежедневно в 22:00 и за 1 час до окончания голосования Георгий Борисов - факультет русской филологии и национальной культуры 67%, 2 голоса 2 голоса 67% 2 голоса - 67% из всех голосов

Никита Татьянкин - институт физико-математических и компьютерных наук 33%, 1 голос 1 голос 33% 1 голос - 33% из всех голосов

Вадим Бирюков - институт истории, философии и политических наук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Лев Шибаев - факультет социологии и управления 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Максим Гуркин - факультет физической культуры и спорта 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Владислав Гуськов - институт иностранных языков 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Евгений Фролов - институт психологии, педагогики и социальной работы 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Александр Журавлев - институт естественных наук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Никита Баранович - юридический институт 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 3 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Вадим Бирюков - институт истории, философии и политических наук

Лев Шибаев - факультет социологии и управления

Максим Гуркин - факультет физической культуры и спорта

Владислав Гуськов - институт иностранных языков

Никита Татьянкин - институт физико-математических и компьютерных наук

Евгений Фролов - институт психологии, педагогики и социальной работы

Александр Журавлев - институт естественных наук

Никита Баранович - юридический институт

Георгий Борисов - факультет русской филологии и национальной культуры × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты

Никита Татьянкин, институт физико-математических

и компьютерных наук Вадим Бирюков, институт истории, философии

и политических наук Максим Гуркин, факультет физической культуры

и спорта Никита Баранович, юридический институт Евгений Фролов, институт психологии, педагогики

и социальной работы Владислав Гуськов, институт иностранных языков Георгий Борисов, факультет русской филологии

и национальной культуры Александр Журавлев, институт естественных наук Лев Шибаев, факультет социологии и управления

Онлайн-голосование завершится 12 апреля в 18.00.

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Начало конкурса — в 18.30. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате, прямая трансляция будет доступна в группе Студенческого Клуба РГУ.