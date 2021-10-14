Онлайн-баланс в личном кабинете Почты России рязанцы могут пополнить с помощью QR-кода

Теперь юридические лица по всей России могут пополнить онлайн-баланс в личном кабинете на сайте Почты России otpravka.pochta.ru с помощью размещённого на счёте QR-кода. Новая функция позволит сократить сроки зачисления денежных средств на онлайн-баланс, так как исключает возникновение ошибок в банковских реквизитах.

Раньше клиенты Почты России (интернет-магазины и продавцы) должны были вводить реквизиты и назначение платежа на пополнение онлайн-баланса вручную. Теперь при сканировании QR-кода все данные в верхней части счёта заполняются автоматически.

Наши бизнес-клиенты постоянно работают в личном кабинете «Отправка», поэтому мы стараемся сделать его максимально простым и удобным. Пополнение онлайн-баланса по QR-коду позволит сократить время клиентов во время оплаты и избежать ошибок в реквизитах, из-за чего средства часто зачисляются дольше положенных сроков. Мы надеемся, что это сделает работу наших партнёров комфортнее, особенно в период высокого сезона, – прокомментировал директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин.

Для пополнения онлайн-баланса необходимо выбрать вкладку «Баланс» в личном кабинете на сайте otpravka.pochta.ru, нажать на кнопку «Пополнить», ввести сумму и создать счёт. QR-код cформируется автоматически в верхней части страницы счёта. Затем клиенту нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении банка и совершить оплату. В рабочие банковские дни деньги зачисляются на счёт в течение 24 часов.