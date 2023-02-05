Онколог Петренко рассказал, как грудное вскармливание влияет на риск развития рака

Онколог Олег Петренко рассказал порталу «Клопс», что кормление грудью может воспрепятствовать развитию рака молочной железы.

По его словам, так организм выполняет свою природную функцию, а что уменьшает вероятность сбоев.

«А вот отсутствие периода лактации считается отрицательным фактором», — подчеркнул Петренко.

Врач добавил, что специфической профилактики рака молочной железы не существует. Он призвал женщин вести здоровый образ жизни, уберегать себя от стресса и регулярно наблюдаться у специалистов.