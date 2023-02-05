Воскресенье, 5 февраля, 2023
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Онколог Петренко рассказал, как грудное вскармливание влияет на риск развития рака

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Онколог Олег Петренко рассказал порталу «Клопс», что кормление грудью может воспрепятствовать развитию рака молочной железы.

По его словам, так организм выполняет свою природную функцию, а что уменьшает вероятность сбоев.

«А вот отсутствие периода лактации считается отрицательным фактором», — подчеркнул Петренко.

Врач добавил, что специфической профилактики рака молочной железы не существует. Он призвал женщин вести здоровый образ жизни, уберегать себя от стресса и регулярно наблюдаться у специалистов.

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