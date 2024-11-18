Онколог из Уфы назвала способ выявить рак

Общий анализ крови способен выявить онкологическое заболевание, его надо регулярно сдавать раз в пол гола. Об этом рассказала врач-онколог поликлинического отделения № 2 ГКБ № 5 Уфы Ксения Назмиева, пишет ufatime.ru.

По словам специалиста, онкология может скрываться за маской хронической боли, многие виды рака можно предотвратить, если вовремя сдавать анализ крови.

Назмиева рассказала о пациентке, которая лечилась от болей в спине. Сын женщины настоял на приёме онколога, хотя она сама надеялась обойтись курсом ЛФК и физиотерапевтическим лечением.

Женщине назначили рентген, но ещё до выявления его результатов она попала в больницу с повышенным давлением. Анализ крови показал критический уровень гемоглобинов.

Ранее сделанные рентгеновские снимки показали перелом четырех позвонков. Выяснилось, что у пациентки множественная миелома.