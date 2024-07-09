Вторник, 9 июля, 2024

Онкобольной рязанец в полном объеме получил средства, потраченные на лекарства, которые положены ему бесплатно

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

В прокуратуру Октябрьского района г. Рязани обратился местный житель, который сообщил о нарушении его прав на лекарственное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Пожилой рязанец болен раком, и ему полагаются лекарства бесплатно. Однако своевременно он препарат не получил, и был вынужден покупать его за свой счет.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с министерства здравоохранения Рязанской области в пользу гражданина возмещения расходов на самостоятельное приобретение лекарственного препарата и компенсации морального вреда. Сообщается, что исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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