Они шли за мечтой — и не вернулись: «Черный август» унёс жизни альпинистов

Горы не прощают ошибок. Ни новичкам, ни профессионалам. Ни тем, кто идёт за рекордом, ни тем, кто просто хочет увидеть мир с высоты птичьего полёта. И когда наступает «Черный август» — месяц, в который сгущаются трагедии, — это становится особенно очевидно.

Недавняя гибель Натальи Наговициной всколыхнула всю страну. Опытная альпинистка, мечтавшая завершить программу «Снежный барс» — подняться на пять легендарных семитысячников бывшего СССР, — погибла на последнем из них. Пик Победы в Киргизии стал её вершиной… и могилой.

Она взошла. Но на спуске, на высоте более 7000 метров, сломала ногу. В таких условиях — это приговор. Особенно если ты на Пике Победы — горе, где даже в хорошую погоду шансов мало, а в шторм — почти ноль. Спасатели не могли подняться: лавины, ветер, облака. Вертолёты — бессильны. Пешие группы — не рискуют. Один из тех, кто попытался помочь, — итальянец Лука Синигалья — погиб сам. Обморожение. Отёк мозга. Наталья пролежала в горах больше двух недель. Ждала. Надеялась. Но спасти её не смогли. В конце августа её официально признали погибшей.

Она была не одна. В тот же «Черный август» на Пике Победы погибли ещё трое: 66-летний Михаил Ишутин, иранцы Марьям Пилехвари и Хассан Машхадиогл. Горы не спрашивают возраста, пола или гражданства. Они просто забирают, пишет Телеканал 360.

А ведь это не единственные трагедии.

В Кабардино-Балкарии, на склонах Джанги-Тау, под камнепад попала группа альпинистов. Среди них — Александр Расторгуев, бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края. Опытный. Подготовленный. Но камни не выбирают.

… Нет алых роз и траурных лент,



И не похож на монумент



Тот камень, что покой тебе подарил, -



Как Вечным огнем, сверкает днем



Вершина изумрудным льдом -



Которую ты так и не покорил.



И пусть говорят, да, пусть говорят,



Но - нет, никто не гибнет зря!



Так лучше - чем от водки и простуд.



Другие придут, сменив уют



На риск и непомерный труд, -



Пройдут тобой не пройденый маршрут...



Владимир Высоцкий

А Эльбрус? Казалось бы — «легкая» вершина для новичков. Самая высокая точка Европы, куда ведут туристические тропы и канатные дороги. Но именно Эльбрус — лидер по числу смертей. В 2021 году буря унесла жизни пятерых из 19 человек, попавших в неё. В сентябре этого года — авария канатной дороги: трое погибших. Горы не различают, кто ты — альпинист или пассажир. Они просто напоминают: здесь ты уязвим.

На Камчатке, на склонах Ключевской сопки — самого высокого действующего вулкана Евразии — в 2022 году погибли девять человек. Связь пропала. Рельеф — сложный. Погода — непредсказуемая. Спасатели не успели. Альпинисты потом спорили: не хватило акклиматизации? Ошиблись в тактике? Переоценили свои силы на скользком вулканическом склоне?

За границей — те же истории. В 2018 году на пакистанском Латок I сорвался Сергей Глазунов. Его напарник, Александр Гуков, провёл шесть дней на «ножевом» гребне — без еды, без верёвок, в ожидании чуда. Чудо случилось: пакистанские спасатели подняли его на вертолёте на предельной высоте. Но Сергей не вернулся.

Почему это происходит? Почему гибнут даже те, кто знает горы как свои пять пальцев?

Один из самых страшных случаев в истории советского альпинизма — июль 1990 года. Лавина на пике Ленина (Памир) накрыла лагерь. Погибли более 40 человек. Все — опытные. Все — подготовленные. Все — уверенные, что лагерь — безопасное место.

Альпинист Александр Абрамов, ведущий восхождения, говорит своим клиентам жёстко, без прикрас:

«Вы увидите на горе 10 тел. Думаете, эти люди шли умирать? Или они были глупее вас? Нет. Они хотели быть счастливыми. Взойти. Спуститься. Но что-то пошло не так — и они остались там».

Иногда — погода. Иногда — лавина. Иногда — камнепад. Но чаще всего — человеческий фактор. Желание дойти до вершины любой ценой. Недооценка маршрута. Переоценка своих сил. Игнорирование признаков усталости, высотной болезни, тревожных сигналов тела.

Горы не злые. Они просто безразличны. Они не знают, кто ты — чемпион или любитель, мечтатель или профессионал. Они не спасают. Они испытывают. И плата за ошибку — высочайшая.