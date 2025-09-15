Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система. Именно так развивались события в Купянске — одном из самых напряжённых узлов на фронте.

В выходные там прошла операция, больше похожая на сценарий боевика: российские войска перебросили пехоту через реку Оскол… по газопроводу. Да, вы не ослышались. Подземный маршрут позволил обойти простреливаемые зоны и выйти прямо к северным окраинам города. Правда, операцию пришлось временно приостановить — утекла информация. Но даже несмотря на это, удар получился двойным: тактическим и морально-психологическим. По данным источников, в подразделениях ВСУ воцарился хаос — командиры не понимали, где находятся свои, где — противник. А российские силы тем временем продолжали наращивать присутствие в городе, пишет «Московский комсомолец».

К понедельнику, 15 сентября, бои переместились в центр Купянска. Российские бойцы заняли здание медицинского колледжа. Противник, в свою очередь, пытается удержать позиции у железнодорожного вокзала — последний крупный опорный пункт. Военный эксперт Юрий Баранчик поясняет: благодаря той самой трубе под Осколом удалось перебросить не только разведчиков и штурмовиков, но и дроноводов.

«Северная часть Купянска — уже глубокая «серая зона», — говорит он. — ВСУ это отрицают, но реальность такова: либо они сейчас бросят всё, чтобы закрыть этот прорыв, либо потеряют город — ради попытки стабилизировать обстановку в Сумской области».

А там, кстати, тоже неспокойно. В районах Константиновки и Новоконстантиновки снова идут жестокие столкновения. Украинские силы пытаются подтянуть резервы и выйти к российской границе. Но группировка «Север» не дремлет: атака у Андреевки была отбита, штурмовая группа противника — уничтожена. В районе Юнаковки по скоплениям врага нанесены ракетные удары.

Но если говорить о настоящем прорыве — смотреть нужно на Покровское (Красноармейское) направление. Там противник окончательно теряет контроль. Украинские источники с горечью признают: командование ВСУ продолжает гнать людей в «мясорубку», не решаясь вывести войска из агломерации. Зачем? Ради показухи — «удержания рубежей», которые на деле давно не контролируются.

Эксперт Юрий Подоляка отмечает впечатляющий темп продвижения группировки «Восток». На днях бойцы передали привет из Андреевки-Клевцово. А в воскресенье стало известно: взят крупный населённый пункт — Берёзовое. Бои уже идут за Новоивановку.

И это ещё не всё.

В понедельник, 15 сентября, командующий беспилотными системами ВСУ под позывным «Мадьяр» сообщил: по всей линии фронта внезапно отключилась спутниковая связь Starlink. Совпадение? Возможно. Но произошло это сразу после того, как президент Украины в вечернем обращении пригрозил ударам по российскому порту Усть-Луга.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в беседе с «МК» не исключает радиоэлектронной атаки — или даже вмешательства самого Илона Маска. «Такое уже бывало, — напомнил он. — Без Starlink ВСУ теряют управление. Командиры буквально слепы».

— Анатолий Андреевич, правда ли, что наши успехи в Купянске преувеличены?

— Сегодня много споров, но по моей информации — мы в городе. Ведём тяжелейшие уличные бои, постепенно выдавливая противника. Центр Купянска — под нашим контролем. ВСУ отошли на окраины, прикрывая отход своих подразделений. И да — над зданием городской администрации развевается российский флаг. Ждём официального подтверждения от Минобороны, но фронтовые сводки внушают оптимизм: мы действительно там.

— А что с Покровском? Сколько ещё продержится враг?

— Покровск — следующий ключевой пункт. Мы вышли на окраины прилегающих населённых пунктов, полностью взяв город в огневое кольцо. Теперь можем бить по нему с любого направления. Параллельно завершается оперативное окружение — перерезаются пути подвоза боеприпасов, техники и, что важнее всего, живой силы. Думаю, падение Покровска — вопрос нескольких недель.

— А Сумское направление? Там ведь контратакуют…

— Да, контратакуют. Перебрасывают свежие резервы, в том числе с Запорожья. Но это отчаянная попытка стабилизировать фронт. Сил не хватает. Особенно людей. Живой силы — критически мало.