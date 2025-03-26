«Склонны к развитию рака»: что цвет глаз говорит о вашем здоровье

В народе говорят: «глаза — зеркало души». И это действительно так, ведь только заглянув в глаза, можно понять, счастлив человек или на душе его беспросветная тоска. Кроме того, глаза являются детектором здоровья, по ним можно определить состояние организма человека и о его склонности к различным заболеваниям. Об этом рассказывает доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова изданию «The day».

Конечно, риск возникновения заболеваний зависит от многих факторов. Однако исследования показывают определенные закономерности, по которым можно сделать выводы о состоянии здоровья.

Карие глаза

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Чем темнее цвет глаз, тем больше в радужной оболочке пигмента меланина. Это говорит, что обладатели этого цвета глаз защищены от ультрафиолетовых лучей. Но даже в этом случае не стоит пренебрегать солнцезащитными очками и кремами. А вот катаракта, вызванная помутнением хрусталика, по мнению ученых, чаще всего встречается именно у людей с темными глазами. Кареглазые люди более склонны к нервным расстройствам, депрессиям и имеют низкий болевой порог.

Зеленые и темно-серые глаза

Люди с этим цветом глаз имеют высокий болевой порог и меньше остальных предрасположены к депрессиям. Исследования показали, что именно зеленоглазые люди склонны к развитию рака глаз. У них значительно меньше меланина в радужной оболочке, чем у кареглазых, соответственно, уровень защиты от ультрафиолета тоже меньше. Поэтому, подбирая солнцезащитные очки, им необходимо обращать внимание на более высокие показатели УФ-защиты.

Голубые и светло-серые глаза

Обладатели данного цвета глаз также, как и зеленоглазые, редко страдают от депрессивных состояний, нервных срывов и легко переносят боль. У них наблюдается высокая вероятность развития раковых заболеваний кожи и глаз, поэтому стоит внимательней относиться к воздействию солнечных лучей.

По мнению ученых, голубоглазые светлокожие люди имеют высокий риск развития диабета. Они же наиболее восприимчивы к алкоголю. Причины этой взаимосвязи пока не установлены, но «предупрежден — значит вооружен».

Белки глаз

Изменения оттенка белков глаз могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Так, покраснение глаз вызвано расширением кровеносных сосудов, и причиной этого чаще всего могут быть воспаления, аллергические реакции, сухость, воздействие пыли и света. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

Если белки глаз приобрели желтый оттенок, это может свидетельствовать о проблемах с печенью. Чаще всего это является симптомом желтухи.

Если зрачок приобретает серый оттенок вместо черного, то это, скорее всего, говорит о развитии катаракты — помутнении хрусталика глаза. В любом случае, стоит незамедлительно обратиться к офтальмологу.