Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация — искусно поданная, идеально срежиссированная, чтобы дать Западу зелёный свет на прямое вмешательство.

И он был дан.

Польша первой: отправила своих военных в зону боевых действий — якобы «учить украинцев сбивать дроны». Но это не инструкторы. Это — первый легальный контингент НАТО на украинской земле. Под прикрытием «тактической помощи». Под флагом «защиты союзников», пишет NEWS.ru.

Telegram-канал INSIDER-T не сомневается: «Новый этап прямого участия Запада в конфликте начался».

А вот это — ошибка

Инсайдеры европейских «ястребов» уже бьют в набат: «А вот это ошибка». Потому что Россия не будет смотреть, как на её границах разворачивают военную инфраструктуру НАТО — под видом «учебных курсов».

Тем более — когда одновременно стартовали совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025». С ядерным компонентом. С морскими манёврами в Балтийском и Баренцевом морях. С отработкой сценариев, где «учебный» противник выглядит очень по-настоящему.

«Не туда Польша стянула 40 тысяч солдат. Надо было флот стягивать», — иронизирует канал Win/Win.

Потому что если кто-то ждёт эскалации — она может прийти не с сухопутной границы, а с моря. Не в виде дронов — а в виде ракетных залпов, подводных диверсий, кибератак на энергосистемы.

«Англичанка гадит» — и разворачивает фронт на север

Источники уверены: это не стихийное развитие событий. Это — спланированная операция. Вероятно, с участием Лондона. Цель — сдвинуть фокус конфликта с юга на северо-запад.

«Под учения в Белоруссии провоцируют рекордным налётом на Ленинградскую область. Вектор эскалации развернули с Крыма на Ленобласть. Мы должны ответить. Ответ на фоне учений увеличивает риски инцидентов», — пишут авторы канала.

И тогда — любая искра может стать пожаром. Любой «случайный» перелёт дрона — началом обмена ударами. Любое «недоразумение» в Балтийском море — началом блокады.

«План Б» Путина: 60 дней до конца

Но главное — не в учениях. Не в дронах. Не в польских инструкторах.

Главное — в том, что, по данным Telegram-канала INSIDER BLACK, у России уже есть заготовленный сценарий на случай полного срыва переговоров. Его в узких кругах называют — «План Б».

Это не громкие заявления. Не угрозы. Это — пошаговый алгоритм жёсткого, быстрого, сокрушительного завершения СВО. За 60 дней. С высокой степенью готовности. И с таймером: 3–5 недель на активацию.

Что включает «План Б»?

Ликвидация ключевых фигур: Зеленский, глава СБУ, военные командиры, министры — через высокоточные удары и спецгруппы.

Коллапс инфраструктуры: не ядерный взрыв, а выведение АЭС из строя — энергетический, гуманитарный, управленческий кризис по всей Украине.

Отсечение логистики: удары по транспортным узлам на границах с Польшей, Румынией, Словакией — чтобы остановить поток оружия.

Работа за рубежом: удары по штабам координации помощи — особенно в Польше и Германии.

Давление на НАТО: кибератаки на критическую инфраструктуру Европы — энергетику, финансы, связь.

«Такой удар перевернёт СВО на 180 градусов», — уверены источники.

Что дальше? Тишина — самый грозный ответ

Минобороны РФ официально не комментирует ни провокацию с дронами, ни польский контингент, ни «План Б». И это — самый тревожный сигнал.

Потому что когда Россия молчит — она не бездействует. Она готовится. Она не реагирует на провокации — она готовит ответы. Она не ведётся — она планирует финал.

Игра в одни ворота закончилась

Запад думал, что может втягиваться в конфликт постепенно: сначала оружие, потом инструкторы, потом «защита союзников». Что Россия будет терпеть — потому что «боится эскалации».

Но, похоже, просчитались.

Потому что если «План Б» действительно существует — и действительно активирован — то следующие 60 дней изменят всё. Не фронт. Не линию соприкосновения. А всю геополитическую карту Восточной Европы.

И тогда уже не будет разговоров о «мирных переговорах». Не будет «временных зон».

Не будет «демилитаризации». Будет — новая реальность. Жёсткая. Быстрая. Окончательная.

И те, кто сегодня отправляет солдат «учить сбивать дроны», завтра могут услышать совсем другой вопрос: «А вы уверены, что готовы учить — как выживать?»