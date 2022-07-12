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ОНФ раскритиковал ремонт кровли в рязанской школе №28

Рязанские активисты ОНФ проверили качество ремонта кровли в рязанской школе №28. Ранее там из-за систематически протечек обрушились потолочные конструкции.

Как сообщили в региональном отделении Народного фронта, активисты выявили серьёзные недостатки: шиферное покрытие уложено неплотно, в нём обнаружено 10 дыр. Вызывает также вопросы состояние школьного забора и туалетных кабинок. По итогу рейда активисты направили мэру Рязани и зампреду регионального правительства предложения лично ознакомиться с итогами работы.

Ремонт школы №28 в центре внимания ОНФ с мая 2022 года. В конце учебного года из-за протечки кровли в образовательном учреждении обрушился потолочная конструкция. Обратившиеся в Народный фронт родители рассказали и о других проблемах. Их могло бы решить строительство нового здания, но финансирование на него до сих пор не получено. Поэтому было принято решение провести качественный ремонт кровли, чтобы избежать повторения чрезвычайных ситуаций.

Ситуацию прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат ГД РФ, Герой России Андрей Красов.

— Чиновники сейчас наперебой пишут посты о том, что врио губернатора области требует от них не засиживаться в кабинетах, а больше изучать обстановку на местах. Мы направили письма в адрес мэра города и заместителя председателя правительства Рязанской области, курирующего образование, в котором предлагаем вместе с нами лично подняться на крышу школы №28 и прямо на месте принять решение об адекватности предпринятых мер. Надеемся, что в самые ближайшие дни они найдут для этого время в своем графике, — заявил Красов.

ОНФ раскритиковал ремонт кровли в рязанской школе №28
ОНФ раскритиковал ремонт кровли в рязанской школе №28
ОНФ раскритиковал ремонт кровли в рязанской школе №28
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