ОНФ просит администрацию Рязани восстановить ограждение Кремля

Представители регионального отделения ОНФ направили обращение в администрацию города с просьбой начать работы по восстановлению ограждения Рязанского кремля. Об этом сообщила группа отделения ВКонтакте.
В сообщении отмечается, что за состояние Кремля в Рязани стыдно самим чиновникам. ОНФ видит старания власти изменить ситуацию, но проблем очень много. Некоторые необходимо решать незамедлительно.
ОНФ призывает на дожидаться утверждения концепции благоустройства исторического центра Рязани, а начать ремонт чугунного ограждения немедленно. Ведь Кремль — визитная карточка города.