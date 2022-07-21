ОНФ просит администрацию Рязани восстановить ограждение Кремля

Представители регионального отделения ОНФ направили обращение в администрацию города с просьбой начать работы по восстановлению ограждения Рязанского кремля. Об этом сообщила группа отделения ВКонтакте.

В сообщении отмечается, что за состояние Кремля в Рязани стыдно самим чиновникам. ОНФ видит старания власти изменить ситуацию, но проблем очень много. Некоторые необходимо решать незамедлительно.

— По-прежнему не выдерживает критики состояние ограждения — покосившиеся решётки, выщербленные участки ограждения, обвалившиеся столбы, — говорится в сообщении.

ОНФ призывает на дожидаться утверждения концепции благоустройства исторического центра Рязани, а начать ремонт чугунного ограждения немедленно. Ведь Кремль — визитная карточка города.